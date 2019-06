180 neue Wohnungen für Basdorf

Hans Still

Basdorf (MOZ) Das Berliner Unternehmen Stonehedge hat das Grundstücksangebot der Basdorfer Entwicklungsgesellschaft (BEG) angenommen und wird auf zwei Arealen auf der ehemaligen Polizeihochschule in Basdorf rund 180 Wohnungen errichten. In einer Pressemitteilung kündigt das Unternehmen Investitionen von rund 50 Millionen Euro an. Demnach sei der Kauf zweier Baufelder mit zwei angrenzenden Grundstücken erfolgt. Die 8083 und 9692 Quadratmeter großen Areale werden nach derzeitiger Planung mit 180 Wohnungen mit einer Bruttogesamtfläche von rund 19 000 Quadratmetern bebaut.

Der geplante Baustart sei im Frühjahr 2020, die Bauzeit betrage voraussichtlich vier Jahre. Um das Basdorfer Projekt umzusetzen, werde die Stonehedge Gruppe in einem Joint Venture mit der Accentro AG agieren. Stonehedge-Geschäftsführer Nedeljko Prodanovic verspricht für Basdorf eine Bebauung, die örtliche Bautradition aufnehmen und Monotonie durch verschiedene Gebäudetypen und unterschiedliche Fassadengestaltungen vermeiden werde. "Das Konzept folgt der Leitidee, ein lebendiges und durchmischtes Quartier für seine Bewohner zu schaffen. Die Anordnung aus Reihen- und diversen Mehrfamilienhäusern erzeugt ein abwechslungsreiches, dynamisches Gesamtbild. Hierbei werden wir auf ortsangemessene Bebauungsstrukturen und entsprechende Baukörperdimensionierung achten", so Prodanovic.

Architektonische Vielfalt sei zudem durch Gebäude mit Balkonen und Terrassen sowie Gebäuderücksprünge durch Staffelung und Loggiaausbildung gewährleistet.

Stonehedge will der Forderung nach senioren- und familiengeeigneten Wohnraumangeboten nachkommen. Dazu gehören barrierefreie Bauweise und "kommunikationsstiftende Flächenangebote". Gemeinschaftlich zugängliche Freiflächen wie eine Spielstraße, eine Spielwiese oder ein Wäldchen würden das Wohnkonzept abrunden. "Das Quartier ist durch die Tiefgarage vom Kfz-Verkehr befreit", erklärt Prodanovic weiter.

Wie die Neuigkeit unter den Wandlitzer Gemeindevertretern ankommt, wird sich heute ab 19 Uhr erweisen. In der Wandlitzer Kulturbühne "Goldener Löwe" kommen erstmals nach der Wahl die Gemeindevertreter zur konstituierenden Sitzung zusammen. Der Wandlitzer Ortsvorsteher Oliver Borchert (F.Bg.W.) hat zusätzlich zur konstituierenden Sitzung das Thema Stonehedge auf die Tagesordnung gehievt. Sein Ziel besteht in der Forderung, auf dem Gelände Basdorfer Gärten den Bau von Sozialwohnungen ab einer Größe von 36 Wohneinheiten zur Pflicht zu erklären. "Diese Verpflichtung müsste dann auch für Stonehedge gelten. Schließlich ist das ein ganz normaler Investor", so Borchert vorab.

Mit einer Reihe von Fragen versucht Borchert aufzuklären, ob es weitere Interessenten für das Baugebiet gibt, die Sozialwohnungen anbieten würden.