Mit Wehmut in die Ferien

Susan Hasse

Lichterfelde (MOZ) Sie werden fehlen. Dieser Satz fällt am Mittwoch in der Grundschule Lichterfelde häufig. Nach 42 Dienstjahren in der Dorfschule verabschiedet sich die Grundschullehrerin Gudrun Zehm in den Ruhestand. Fehlen wird sie nicht nur den Schülern, sondern auch dem Lehrerkollegium. Vermissen wird Gudrun Zahm zudem ganz sicher auch die Kinder. "Lehrersein war für mich immer Berufung". Bereits als Schülerin stand ihr Berufswunsch fest.

Dass sie in Lichterfelde gelandet ist, war eher Zufall. Eigentlich stammt sie aus dem Eberswalder Westend, doch 1977 wurde in Lichterfelde eine Stelle frei. Zunächst skeptisch, lebte sie sich schnell ein und wurde binnen kürzester Zeit Teil des Dorfes.

Mittlerweile hat sie ganzen Generationen von Lichterfeldern das Rechnen und Buchstabieren beigebracht. Aus ehemaligen Schülern sind längst Eltern geworden. Viele haben sie noch in guter Erinnerung, denn gerade der erste Lehrer im Leben eines Schülers hinterlässt nachhaltig Spuren. Gudrun Zehm war für die Kinder eine Art Mutter, erklärt eine langjährige Kollegin. Sie hat im Klassenraum immer auf Zusammenhalt gesetzt und mit viel Liebe ihre Arbeit gemacht.

Erfolg mit Regeln und Humor

Auch bei den Kindern erfreut sich Frau Zehm großer Beliebtheit. Ihre resolute, stringente und zugleich liebevolle Art kommt bei den Schülern an. "Ich halte es mit der goldenen Mitte", erklärt Gudrun Zehm ihren pädagogischen Ansatz: Klare Regeln und Ernsthaftigkeit auf der einen Seite und Spaß und Humor auf der anderen Seite, sei ihr Motto immer gewesen. Jedes einzelne Kind mitzunehmen und niemanden auf der Strecke lassen, war dabei im Schulalltag immer ihr Anspruch. Unerlässlich um diesem hehren Ziel gerecht zu werden, ist die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern und Hortkräften, erklärt sie. Was an Großstadtschulen längst verloren gegangen ist, funktioniert auf dem Dorf eben noch, da man sich kennt und schätzt.

Dass es in der Lichterfelder Schule sehr familiär zugeht, bestätigt auch Schulleiter Weiß. Er bedauert, dass Gudrun Zehm geht. 42 Jahre an einer Schule seien in heutiger Zeit wirklich ungewöhnlich.

Hört man sich im Kollegenkreis um, so ist auch da viel Positives zu vernehmen: Hilfsbereit und kollegial sind die Attribute, die immer wieder fallen. Gerade an kleinen Schulen sei es wichtig, dass die Kollegen sich verstehen, so eine Lehrerin.

Die Schule Lichterfelde blickt wie viele im Landkreis auf wechselvolle Zeiten zurück: Bis 1992 gab es sogar eine Oberstufe. Mit der ersten Welle der Schulschließungen wurde die Schule zur Grundschule degradiert. Als die Schülerzahl zeitweise auf nur sieben Erstklässler fiel, ging auch in Lichterfelde das Gespenst der Schließung um. Heute hat sich die Zahl der Erstklässler bei knapp über 20 eingependelt.

Baldiges Wiedersehen

"Bei mir sollen alle das Klassenziel erreichen", so Gudrun Zehm. Zusammen im Team mit Eltern, Hort und dem Kind wurden so in den Jahren allerlei Schwierigkeiten und Hürden überwunden. Dieses pädagogische Engagement und die Wertschätzung, die sie den Kindern gegenüber hat, kommt als tiefe Zuneigung zurück. Viele Tränen flossen beim Abschied am Mittwochvormittag. "Wir sehen uns wieder", ruft sie vielen Kindern hinterher. Schon bald, da ist sie sich sicher, wird das ein oder andere Kind oder die Eltern bei ihr Zuhause klingeln und einen Plausch halten wollen. "So ist das hier auf dem Land".

Allerdings könnte es sein, dass die Besucher bei Familie Zehm auf ein leeres Nest stoßen: "Ich möchte gern ein paar besonders schöne Städte besichtigen". Endlich mal außerhalb der Schulferien Urlaub zu machen, sei bestimmt sehr entspannend. Neben dem Reisen wartet auf Gudrun Zehm genügend Arbeit im großen Garten. Zudem werden die Enkel für Abwechslung sorgen. "Es wird sicher eher ein Unruhestand", gibt die agile 62-Jährige zu.