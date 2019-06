Radweg einziger Aufreger

Nadja Voigt

Vevais (MOZ) Bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag hat der neue Gemeinderat im Bürgerhaus in Vevais alle Beschlüsse einstimmig gefasst. "Das wird hoffentlich nicht immer so sein", sagte der neue alte Bürgermeister Reiner Labitzke lachend. Denn er schätzt den fachlichen und sachlichen Austausch in der Gemeindevertretung. Nur so käme die Gemeinde voran. Mit Tobias Jesse, Nikolaus König, Martin Rudolf und Alexander Voss haben die Bliesdorfer gleich vier neue Gemeindevertreter gewählt. Ihr Vertrauen gaben sie Rene Biebermann, Reiner Labitzke, Andreas Matthews, Swen Schirrmeister, Stefan Schönrock, Grietje van Casteren und Ortrun Wegner.

Mit 57,3 Prozent der Stimmen aller 783 Wahlbeteiligten wurde Reiner Labitzke im Amt als Bliesdorfer Bürgermeister bestätigt. Rene Biebermann wurde erneut Bliesdorfs Ortsvorsteher. Gewählt von 307 Wählern der 536 Wahlberechtigten. Das sind ebenfalls 57,3 Prozent, wie Wahlleiterin Sylvia Borkert noch einmal Revue passieren ließ. Für Metzdorf sprach sich die Mehrheit der Bürger erneut für Frank Neß als Ortsvorsteher aus. Dort gab es 70 Wahlberechtigte, von denen 50 Prozent, nämlich 35, Neß wieder wählten. Ebenfalls im Amt als Ortsvorsteher von Kunersdorf bestätigt wurde Swen Schirrmeister. Mit 61,6 Prozent der Stimmen. Wahlberechtigt waren 177 Bürger. Der Kunersdorfer bleibt auch stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde. Den Bürgermeister im Amtsausschuss des Amtes Barnim-Oderbruch vertritt jedoch die Gemeindevertreterin mit den meisten Stimmen. Das war auch bei der aktuellen Wahl wieder Grietje van Casteren. Als weiteres Mitglied in das höchste beschließende Gremium wurde erneut Ortrun Wegner gewählt, die diesen Posten damit bereits das dritte Mal in Folge innehat. Ihr Stellvertreter ist Rene Biebermann.

Die Vertretung der Gemeinde im Gewässer- und Deichverband hat Bliesdorf bisher selbst wahrgenommen, sagte Reiner Labitzke. Und schlug vor, dies auch weiter zu tun. Allerdings wolle er sich künftig beim Trink- und Abwasserverband engagieren, was bisher der Hauptverwaltungsbeamte, Amtsdirektor Karsten Birkholz, übernommen hatte. Dafür sprachen sich die Gemeindevertreter einstimmig aus. Grietje van Casteren übernimmt die Wahrnehmung der Interessen beim Gedo. Für beide wurde Stefan Schönrock als Stellvertreter gewählt. Im Wasser- und Abwasserverband Märkische Schweiz vertritt weiterhin Andreas Matthews die Gemeinde. Sein Stellvertreter ist Martin Rudolf.

Radweg als Sorgenkind

Handlungsbedarf sehen die neuen und alten Gemeindevertreter zunächst beim Radweg zwischen Bliesdorf und Vevais. Er war im Frühjahr fertiggestellt worden und schon im Mai gab es die ersten Beanstandungen. "Man hätte vorher wissen müssen, dass einem der Grobschotter um die Ohren fliegt", ärgerte sich Rene Biebermann. "Das Problem ist, dass der zusätzliche Streifen von den landwirtschaftlichen Lohnunternehmen genutzt wird", sagte Reiner Labitzke. Wie Ortrun Wegner berichtete, sei im Vorfeld der Tour-de-MOZ am Wochenende der rund 800 Meter lange Radweg per Hand mit dem Besen gesäubert worden. "Eine Zumutung", fand Rene Biebermann.

Wie der Bürgermeister der Gemeinde Bliesdorf informierte, soll es nun, nach Absprache mit der Amtsverwaltung und dem Planer, eine Pollerlösung geben. Wer jedoch die 28 Metallbarrieren bezahlen soll, sei bei einem Vor-Ort-Termin im vergangenen Monat mit allen Beteiligten offen geblieben, wie Reiner Labitzke auf Anfrage von Andreas Matthews aus Katharinenhof sagte.