Eska zurück auf altem Posten

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Mit Blumen begann am Dienstagabend die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung von Neuhardenberg im Horthaus. Mario Eska war erst am Sonntag per Stichwahl gegen Dieter Arndt zum neuen Bürgermeister von Neuhardenberg gewählt worden. Er kehrt damit in ein Amt zurück, das er bereits bekleidet hat. Er bedankte sich bei seinem Amtsvorgänger Detlef Korbanek für dessen Arbeit in den letzten Jahren. Auch Dieter Arndt überreichte Blumen an Korbanek und Eska, ebenso Amtsdirektorin Grit Brinkmann – nicht nur an Eska, sondern an allle Gemeindevertreter, verbunden mit netten Worten zur Neu- bzw. Wiederwahl.

Zwei Fraktionen gebildet

Der fraktionslose Dieter Arndt nahm neben der Fraktion "Die Linke/SPD" (acht Mitglieder, inklusive Bürgermeister Eska) Platz. Ihnen gegenüber sitzen nun fünf Mitstreiter der Fraktion "Aktiv für Neuhardenberg". Detlef Krüger (Quappendorf) bat in der Einwohnerfragestunde alle um eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle aller Ortsteile.

Das Gremium, bestehend aus 15 Abgeordneten, inklusive Bürgermeister, beschloss viele Personalien. Abgestimmt wurde offen. Zurückgestellt wurde, beantragt von Eska, der Beschluss zur Geschäftsordnung: Über die plötzlich enthaltene Begrenzung der Redezeit auf fünf Minuten müsse man noch reden. Außerdem sollten sich erst noch die Ausschüsse positionieren.

Durchgewunken wurden die Beschlüsse zur Gültigkeit der Wahlen zur Gemeindevertretung und den Ortsteilen. Über die Bürgermeister-Stichwahl am 16. Juni wird das nächste Mal entschieden, weil die Einspruchszeit läuft. Für den Gemeinderatsplatz von Bürgermeister Mario Eska ist Thomas Köhler von der Liste der Linken nachgerückt.

Die neue Wahlkommission besteht nun aus Cornelia Korbanek und Gabriele Masche sowie Sabine Töpfer und Hans-Jürgen Röchow. Zur Wahl des Vize-Bürgermeisters schlug Mario Eska Dieter Arndt vor, "dem Wahlausgang entsprechend". Arndt signalisierte Bereitschaft und erhielt klaren Zuspruch. Glückwünsche und Applaus hallten durch den Raum. Die gab es danach auch für Detlef Korbanek, der zum zweiten Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt wurde. Freuen kann sich Protokollantin Kathrin Mai-Schlüter. Sie erhält nun 25 statt bisher 13 Euro pro Sitzung für ihre Arbeit. Das hatte Detlef Korbanek beantragt. Finanziert wird dies über das eingesparte Geld für zwei Abgeordnete: Dieter Arndt holte zwar drei Sitze im Gremium bei der Wahl, ist aber nur eine Person.

Nachdem die Fraktionsbildung durch die Vorsitzenden Sven Kloss (Die Linke/SPD) und Detlef Korbanek (Aktiv für Neuhardenberg) bekannt gegeben war, wurden die Mitglieder der Ausschüsse gewählt: Den Vorsitz im Wirtschafts-Ausschuss hat Jürgen Auge (Linke/SPD) inne. Aus der gleichen Fraktion führt Heiko Schlotte den Sozialausschuss. Der Finanz-Ausschuss dagegen wird von der Fraktion Aktiv für Neuhardenberg von Detlef Korbanek angeführt. Jedes Gremium hat vier Mitglieder, vier Stellvertreter und fünf sachkundige Bürger.

Vertreter im Amtsausschuss

Bestätigt wurden neben Bürgermeister Eska auch die beiden weiteren Vertreter der Gemeinde im Amtsausschuss. Aus jeder Fraktion einer. – Hans-Hermann Kain und Cornelia Korbanek. Ihre Stellvertreter sind Sven Kloss und Gabriele Masche. Nach rechtlichen Hinweisen durch Wahlleiter Thomas Manig zur Arbeit als Gemeindevertreter lud Bürgermeistermeister Eska zum gemeinsamen Sekt-Anstoßen auf gute Zusammenarbeit ein. Am 10. Juli findet schon die nächste Gemeinderatssitzung statt, um Entscheidungen zum geplanten Windpark bei Wulkow zu treffen.