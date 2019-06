Solebecken ist trockengelegt

Mitarbeiter packen an: Melanie Hüttermann, Ronny Kersten, Marcel Schulzendorf, Agenieszka Kolodziej und Kerstin Sager (von links) reinigen das ausgepumpte Becken in der Saarow Therme. © Foto: Bettina Winkler

Bad Saarow (MOZ) Das Außenbecken in der Saarow Therme ist trockengelegt. Wo sich sonst Erholung suchende Badegäste tummeln, werkeln jetzt Handwerker. Thomas Brummach, Heiko Nadler und Enrico Göttlich von der Firma Lindemann aus Dubrow verlegen neue Fliesen um den Beckenrand.

Ein Maler steht auf der Leiter und streicht. Ein Putzgeschwader schrubbt den Fliesenboden. "Das sind unsere Mitarbeiter aus dem Gästeservice, Wellnessbereich, Schwimmmeister und vom Reinigungsdienst", sagt Axel Walter. Der Geschäftsführer freut sich über das Engagement seiner 63 Mitarbeiter, die bei der alljährlichen Revision des Thermalbades in Bad Saarow voll mitziehen. "Wir sind dabei schon ein eingespieltes Team. Jeder weiß, was zu tun ist", sagt Kerstin Sager vom Reinigungsdienst und greift zum Schrubber. Die Arbeit ist schweißtreibend bei Temperaturen um die 30 Grad. Sonnenschutzcreme ist da unerlässlich.

Seit 2004 findet jeweils im Juni – als umsatzschwächster Monat – eine Revision im Thermalbad statt. Zwischen 250 000 und 300 000 Euro werden dafür jedes Mal ausgegeben. "Das ist uns wichtig, um die Qualität des Hauses zu gewährleisten", sagt Axel Walter. Am 10. Juni wurde das Innenbecken geleert und gesäubert, defekte Fliesen ersetzt, Einströmtöpfe überprüft sowie Unterwasserbeleuchtung gecheckt und bei Bedarf repariert.

Dabei wird die kostbare Sole nicht entsorgt, sondern umgepumpt. Am 15. Juni wurde das Außenbecken trockengelegt. Bei einer Wasserfläche von insgesamt 780 Quadratmetern im Innen-und Außenbereich wurden 1053 Kubikmeter Solewasser bewegt. Da Sole sehr salzhaltig ist und auch die Luft damit angereichert ist, werden Teile der Ausstattung angegriffen. Davon sind besonders Stahl und Anstriche betroffen. Deshalb sind alle Edelstahlgeländer abgebaut und in einer Werkstatt neu aufpoliert worden.

Allein die Reinigung der Lüftungsanlage hat vier Tage gedauert. Aus dem Absenkspeicher wurden 56 Kubikmeter Haare, Hautschuppen und diverse andere Ablagerungen, die sich im Laufe des Jahres angesammelt haben, abgesaugt. Danach erhielten die Speicher neue Filter mit Sand und Aktivkohle. Allein dieses Prozedere für sauberes Wasser hat einen Tag lang gedauert.

Auch während des regulären Badebetriebes wird jeden Tag die Wasserqualität geprüft. Turnusmäßig kommt ein Fachlabor und nimmt Proben. Übrigens: Die Natursole der Catharinenquelle für das Thermalwasser enthält wertvolle Mineralien und Spurenelemente und wird aus einem 450 Meter tiefen Brunnen direkt unter dem Haus mit einer Temperatur von 21 Grad gefördert. Die naturbelassene Sole – nur Eisen und Mangan sind abgefiltert – wird zum Baden auf eine Temperatur von 36 Grad erwärmt.

Jetzt ermäßigter Eintritt

Die Handwerker müssen sich sputen. Läuft alles nach Plan, soll am Montag die Revision abgeschlossen sein und alle Bereiche der Saarow Therme wieder für die Gäste nutzbar sein. Jetzt können die Besucher für ermäßigte Eintrittspreise das Innenbecken und die Saunalandschaft genießen. "Ich finde es super. Es ist nicht so viel los und man kann entspannen", freut sich Gabriele Schmidt aus Berlin.

Während die Saarow Therme jährlich 600 000 Euro für Werterhaltungsmaßnahmen ausgibt, sind auch für die Zukunft noch einige größere Bauprojekte geplant. Der Umbau der Saunalandschaft wird abgeschlossen, im Wellnessbereich kommen zwei Räume dazu. Im nächsten Jahr ist die Neugestaltung des Eingangsbereich geplant. Das Projekt "Floatingbecken" steht auch noch an. In hochkonzentrierter Sole können zwei Personen gleichzeitig wie in einem Salzsee über dem 37 Grad warmen Wasser schweben. "Für das Gesamtkonzept Raum in Raum suchen wir noch eine Firma", sagt Axel Walter.