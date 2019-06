Kandidatin Nummer 3 für Schorfheide

mm

Finowfurt. Gemeindevertreterin und Mitglied im Ortsbeirat von Lichterfelde ist sie schon. Nun möchte Katharina Slanina um den Posten des hauptamtlichen Bürgermeisters von Schorfheide kämpfen. Das hat Die Linke am Mittwoch bekanntgegeben, für die die Kandidatin ins Rennen geht.

Die 42-jährige Mutter eines Sohnes lebt in Lichterfelde, ist von Beruf Rechtsanwältin und arbeitet seit einigen Jahren als Personalleiterin bei der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. "Demokratie lebt von Auswahl", so die frisch gekürte Kandidatin: "und deshalb ist es mir eine Freude, für dieses Amt zu kandidieren, die Herausforderung anzunehmen und für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schorfheide sowohl inhaltliche als auch eine personelle Alternative zu bieten."

"Die Schorfheide kann mehr" so die Kandidatin weiterhin. "Ich möchte eine Gemeindeentwicklung, die alle Ortsteile gleichermaßen im Blick hat, und eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern gestaltet wird."

Die Reaktionen auf ihre Wahl in die Gemeindevertretung Schorfheide hätten sie darin bestärkt, als Bürgermeisterin zu kandidieren. In den vielen Gesprächen der vergangenen Tage habe sie den Eindruck gewonnen, dass die Bürger großes Interesse an der Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile haben, ihnen aber zu oft eine Ansprechpartnerin fehle.

Katharina Slanina ist die erste weibliche Bewerberin. Sie tritt gegen Wilhelm Westerkamp (Bündnis Schorfheide) und Sven Weller (BVB/Freie Wähler) an. Nur noch bis Montag ist es möglich, den Hut in den Ring zu werfen und eine Kandidatur einzureichen.