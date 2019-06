Der Start in die Ferien beginnt mit Staus

Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Brandenburger und Berliner Autofahrer müssen sich mit dem Start in die Sommerferien in beiden Bundesländern auf Staus und zahlreiche Baustellen einrichten.

Wie der ADAC Berlin-Brandenburg mitteilte, wird vor allem am Freitagnachmittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen gerechnet. Die ADAC-Verkehrsexperten raten deshalb, an diesen Tagen entweder in den frühen Morgenstunden oder erst am Abend nach 19 Uhr in den Urlaub zu starten. Auch am Sonnabendnachmittag könnte sich eine stressfreie Fahrt eignen.

Besonders stark belastet sind demnach die Autobahnen in Richtung Nord- und Ostsee, also die A11 und die A19/24. Aber auch in Richtung Süden (A9, A13) wird es voll werden, inklusive des Berliner Rings. Dort sind einige Staufallen zu erwarten: Auf dem nördlichen Berliner Ring (A10) und auf der A24 gibt es eine Großbaustelle zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin. Auf dem südlichen Berliner Ring (A10) wird es zwischen den Kreuzen Nuthetal und Werder eng. Gebaut wird auch auf der A9 zwischen Potsdam und Brück sowie auf der A12 zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde Ost und Frankfurt (Oder).

Erschwerend hinzu kommt, dass wegen des Feiertags Fronleichnam viele Autofahrer in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen und im Saarland ins verlängerte Wochenende starten und für einen regen Betrieb auf den Fernstraßen sorgen werden.

Die ADAC-Fachleute warnen in den Baustellenbereichen vor erhöhter Stau- und Unfallgefahr durch schmalere Fahrstreifen, wechselnde Spurführung und Geschwindigkeitsbegrenzungen. "Autofahrer sollten hier besonders aufmerksam, rücksichtsvoll und mit ausreichend Sicherheitsabstand fahren", rät der ADAC. Da in engen Baustellenbereichen aufgrund der engen Fahrspuren meist keine Rettungsgasse gebildet werden kann, empfiehlt der Club, mit genügend Abstand und versetzt zu fahren, um im Ernstfall in die rechte Spur einfädeln zu können, damit der linke Fahrstreifen für die Rettungskräfte frei gehalten werden kann.

Wer nun hofft, mit öffentlichen Verkehrsmitteln entspannter ans Reiseziel zu kommen, sieht sich getäuscht. Ausgerechnet zum Start in die Sommerferien 2019 – und damit der Hauptreisezeit – beginnen die Bauarbeiten an der Strecke der Linien S9 und S45 zum Flughafen Schönefeld. Außerdem sind die Linien S46, S47, S8 und S85 unterbrochen. Die S-Bahn fährt bis 5. Juli den Flughafen Schönefeld nicht mehr an. Ersatzbusse von den S-Bahnhöfen Baumschulenweg, Schöneweide, Adlershof und Grünau fahren zum Flughafen. Wer dennoch mit dem Zug fahren möchte, kann den Flughafen ab Hauptbahnhof mit den Regionalbahnen RB14 und RE7 erreichen.