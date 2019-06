184 Klagen gegen Tavob

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Bürgerinitiative hält an ihrem Ziel fest, sämtliche Kosten des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim (Tavob) über die Verbrauchsgebühren zu finanzieren. "184 Bürger haben die Klage jetzt auf den Weg gebracht", sagte Detlef Malchow, Sprecher der Bürgerinitiative. "Dies ist ein Zeichen dafür, dass es sich bei der Auseinandersetzung nicht um eine kleine Gruppe handelt", fügte er hinzu. "Ich kenne keinen Rechtsstreit in unserer Stadt, in dem von 184 Bürgern Klage erhoben wurde."

Gespaltener Tarif möglich

Die Bürgerinitiative prangert die fehlende Gleichbehandlung von Alt- und Neuanschließern an. Die einen haben bis Sommer 2016 ihre Beiträge zurückerhalten, den anderen werde die Rückzahlung vorenthalten. "Wir sind sicher, dass am Ende des Klageweges ein gespaltener Tarif steht oder die Rückzahlung der Beiträge der Neuanschließer", so Malchow.

Es gehe der Bürgerinitiative nicht um die Kosten für einen Anschluss: Das ist eine Handwerkerrechnung", erläuterte der Sprecher. Diese müsse jeder bezahlen. Aber die Beiträge würden je nach Grundstücksgröße und Geschosszahl errechnet. "Damit werden die Gesamtkosten für alle Anlagen und Leitungen des Tavob auf die Hausbesitzer umgelegt", so Malchow. "Die Rechnung von armen Mietern und reichen Hausbesitzern" gehe nicht auf. 70 Prozent der Wasserkunden seien Hausbesitzer. "Das ist nicht die Bourgeoisie", erklärte Malchow. "Wir sind für die komplette Rückzahlung der Beiträge, um die Auseinandersetzung schnell zu beenden und weil wir für einheitliche Tarife sind" ergänzte er.

Die Rückzahlung an die Neuanschließer würde den Weg öffnen, alle Aufwendungen des Verbandes durch Gebühren zu finanzieren. Im September 2015 sei dies von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, aber nicht umgesetzt worden. Ins neue Stadtparlament werde dieser Beschluss erneut eingebracht, versicherte Malchow, der mit der Wählervereinigung 2019 erstmals in das Gremium einziehen wird.

Kein Zweifel an Wasserqualität

"Wir zweifeln übrigens weder die Wasserqualität an, noch behaupten wir, dass der Tavob schlecht gewirtschaftet hat", unterstrich der Sprecher der Bürgerinitiative. Es gehe lediglich um die Gebühren-Gerechtigkeit. Sieben Millionen Euro müsste der Tavob den 4100 Neuanschließern zurückzahlen, das seien 1111 Euro pro Haushalt.

"Wir werden sehen, wie sich die Verbandsversammlung entscheidet", sagte Ralf Lehmannn (CDU), Bürgermeister von Bad Freienwalde und Verbandsvorsteher des Tavob, dem die Nachricht über die Klage noch nicht zugegangen ist. Bisher hätten sich alle Gebietskörperschaften für das Solidarprinzip mit einer gemischten Finanzierung aus Beiträgen und Gebühren ausgesprochen.