Wolfgang Heinze als Stadtverordnetenvorsteher in Seelow bestätigt

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Als absoluter Neuling hatte der älteste neu gewählte Stadtverordnete Horst Biering (AfD) auch gleich noch den an Formalien reichen Auftakt der konstituierenden Sitzung zu bewerkstelligen. Laut Wahlgesetz obliegt dem an Lebensjahren ältesten Abgeordneten die Eröffnung von Volksvertretersitzungen, bei denen ein Vorsitzender zu wählen ist – so wie in Seelow. Vizebürgermeister Jörg Krüger und Wahlleiter Frank Möricke gaben dem 78-jährigen Hilfestellung, so dass die ersten Tagesordnungspunkte ordnungsgemäß absolviert wurden.

Vier Fraktionen gebildet

Im neuen Stadtparlament, das vor allem von Männern dominiert wird, gibt es künftig vier Fraktionen. Die der SPD wird von Mario Buchwald geführt, die der Linken von Klaus Richter und die Fraktion Wählergemeinschaft Heimat, Kultur, Sport (WHKS), CDU und FDP von Jörn Albrecht. Diese drei Fraktionen bestehen aus jeweils fünf Mitgliedern. Vierte Fraktion ist die der AfD mit drei Mitgliedern mit ihrem Vorsitzenden Falk Janke.

Im Punkt neun übernahmen Uwe Hädicke (Linke) und Karsten Handrick (SPD) dann das Zepter. Die beiden Männer wurden für die Dauer der neuen Legislaturperiode als Wahlkommission benannt. Der erste von ihnen zu absolvierende Akt ergab keine großen Überraschungen.

Jörg Menz wieder Stellvertreter

In geheimer Wahl ging es um den Vorsitz der Stadtverordnetenversammlung. Einziger Kandidat war Wolfgang Heinze (Linke). Parteikollege Klaus Richter verwies auf das langjährige kommunalpolitische Wirken und den reichen Erfahrungsschatz des Seelowers. Er agiere überparteilich, vermittelnd und kompetent. Heinze stellte sich – auch für die zahlreichen Besucher – vor. Er sei bereit, noch einmal Verantwortung zu übernehmen, erklärte er. Wolfgang Heinze hatte das Amt des Stadtverordnetenvorstehers in den zurückliegenden fünf Jahren inne, war zuvor stets Stadtverordneter und 20 Jahre Kreistagspräsident von Märkisch-Oderland. Er wurde mit 15 Ja-Stimmen gewählt und damit im Amt bestätigt. Zwei Abgeordneten votierten gegen ihn. Beim Stellvertreter gab es dann eine echte Wahl. Die SPD schickte Mario Buchwald und die Fraktion WHKS/CDU/FDP Jörg Menz ins Rennen. Mit zehn Stimmen entschied Menz klar den Wahlausgang. Buchwald erhielt vier Stimmen.

Bestätigt wurde zudem der Hauptausschuss. Der agiert in Seelow auch als Werkausschuss für den Bauhof der Stadt. Die Besetzung erfolgt entsprechend der Mandate der jeweiligen Fraktion. Mitglieder sind Mario Buchwald, Karsten Handrick, Wolfgang Heinze, Klaus Richter, Jörn Albrecht, André Höhne (CDU) und Falk Janke. Vorsitzender ist Bürgermeister Jörg Schröder.

Benannt wurden in der Sitzung ebenfalls die Mitglieder des Aufsichtsrates der Seelower Wohnungsbaugesellschaft. Jede Fraktion erhielt einen Sitz: Mario Buchwald für die SPD, Wolfgang Heinze für die Linke, Jörn Albrecht für WHKS/CDU/FDP und Falk Janke für die AfD. Der fünfte Sitz wurde per Los entschieden und ging an die Fraktion WHKS/CDU/FDP. Sie benannte Daniel Münch.

Drei Fachausschüsse installiert

Festhalten werden die Stadtverordneten an drei Fachausschüssen. Da sich die drei großen Fraktionen im Vorfeld geeinigt hatten, musste über den jeweiligen Vorsitz nicht per Los entschieden werden. Den Bauausschuss leitet Klaus Richter, den Bildungs- und Sozialausschuss Karsten Handrick und den Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport Jörn Albrecht. Richter und Albrecht haben die Ausschüsse auch bisher geleitet, Karsten Handrick wirkte als sachkundiger Einwohner mit. Ein kleines Novum stellt der Bauausschuss dar. Von den sieben Mitgliedern kommen mit Bert Friedrich, André Höhne, Falk Janke und Wolfgang Kadler vier aus dem Ortsteil Werbig.

Frank Möricke informierte in der Sitzung, dass Wolfgang Kadler vom dreiköpfigen Ortsbeirat am Montag in seinem Amt als Ortsvorsteher einstimmig bestätigt worden ist. Im Ortsbeirat wirken zudem Bert Friedrich und Falk Janke mit.