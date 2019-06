Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Zwei Zahlen hatte ihre Stellvertreterin Sylvia Bastian mitgebracht: 3000 und 24 000. Was sich dahinter verbarg, versetzte Petra Eilitz selbst in Erstaunen. Rund 3000 Kinder dürfte sie in 28 Jahren eingeschult und etwa 24 000 Zeugnisse unterschrieben haben. Mit dem letzten Schultag vor den Sommerferien nahm die Schulleiterin der Bruno-H.-Bürgel-Schule ihren Abschied.

Großer Trubel auf dem großen, grünen Schulhof am Mittwochmorgen: Die Kinder aus der Bläserklasse proben Star-Wars-Takte, die gleich zu hören sein sollen. Nach und nach finden sich Schülergruppen ein. Gäste mit Blumen und Geschenken warten.

Erster Berufswunsch: Biologin

"Ich habe Freude im Kopf", sagt Petra Eilitz vor den Feierlichkeiten, von denen ihr Team sie der Überraschung halber noch abschirmt. So bleiben der Pädagogin ein paar ruhige Minuten, um über ihre Zeit davor und danach zu sprechen. Seit 41 Jahren sei sie Lehrerin, "mit Herzblut", erzählt die gebürtige Berlinerin, die auch in Eberswalde und Finowfurt aufwuchs. "Ich habe den Unterricht geliebt, jede Stunde." Ob das zu DDR-Zeiten die Biologie- und Chemie-Stunden in Finow gewesen seien oder die Bio- und LER-Stunden an der Bürgelschule: "Mein Herz schlug immer zuerst für die Kinder", sagt sie.

Dabei habe sie gar nicht Lehrerin werden wollen. Doch fürs Biologiestudium reichte der Abischnitt nicht. Die staatliche Lenkung orientierte auf Pädagogik und das zweite Fach Chemie, das sie erst im Studium zu mögen begann. Ihre ersten Lehrerfahrungen habe sie an einer Schule in Berlin-Schöneweide gesammelt. "Das war ein hartes Brot. Da habe ich es richtig gelernt, mit jeder Art von Schülern umzugehen", resümiert Petra Eilitz. "In jedem steckt ein guter Kerl."

Hans Mai, Eberswaldes Nachwende-Bürgermeister, habe sie damals beflügelt, sich auf eine Direktorenstelle zu bewerben. "Ich habe mich für diese Schule entschieden, weil das so ein schönes, altes Haus ist", blickt die 63-Jährige zurück. 1991 fing sie an, ihr Team und die Schule, wie man sie heute kennt, aufzubauen. Vize-Schulchefin Sylvia Bastian, die das Haus bis zur Neubesetzung des Postens kommissarisch leiten wird, zählt einiges auf, was unter ihrer Ägide zustandekam: der Name der Schule, die Sprachförderklassen, die es hier lange Jahre gab, der Einsatz von Schulhund Lisa, die Gründung des Fördervereins und vieles mehr.

Auf dem Schulhof bedanken sich schließlich viele für ihre Arbeit, Vertreter von Kooperationspartnern wie WHG und Zoo, Eltern, Lehrer und ehemalige Kollegen. Jeweils zwei Kinder aus jeder Klasse der Schule mit rund 420 Schülern und dem fast 30-köpfigen Lehrerteam bringen Petra Eilitz Rosen. Einige lassen 50 Luftballons mit guten Wünschen für sie steigen.

Sie habe sich stets kämpferisch für die Belange der Kinder, Eltern und Lehrer eingesetzt, würdigt Christine Malkowsky vom Staatlichen Schulamt in Frankfurt (Oder) ihr Wirken und überbringt eine Dankesurkunde von Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst. "Sie haben gekämpft für alles Mögliche", bestätigt Eberswaldes Bildungsdezernent Jan König, zuletzt für die Sanierung der Schule, mit der es in den Sommerferien losgehe.

An mancher Stelle habe sie Tränen zurückhalten müssen, gesteht Petra Eilitz nach dem öffentlichen Abschied. Zwei Söhne und vier Enkelkinder hat die 63-Jährige. Sie freue sich jetzt auf viel mehr Zeit für ihre Familie, auf Urlaube außerhalb der Ferien und auf viele kleine Dinge, sagt sie. "Und ich werde immer mit Freude an diesem Haus vorbeigehen."