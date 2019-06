Äste brechen häufiger ab

MOZ

Neuzelle (MOZ) Aufgrund der starken Trockenheit brechen aktuell häufiger Äste von Bäumen ab. Diese schützen sich so vor der Hitze, weil sie Verdunstungsfläche reduzieren. Das Amt Neuzelle behält sich vor, gefährdete Bereiche mit vielen weit ausladenden Bäumen zu sperren, heißt es in einer Mitteilung. Der Astbruch finde vermehrt in der größten Hitze zwischen 12 Uhr und 14 Uhr statt. Deshalb sei es ratsam, während der Mittagshitze keine Fahrzeuge unter Bäumen zu parken oder sich länger unter diesen aufzuhalten. Besonders betroffen seien Eichen, Pappeln, Weiden, Buchen, Eschen und Kastanien. Auch Bäume ohne Vorschäden seien betroffen. Selbst bei regelmäßig durchgeführten Baumkontrollen könne der Grünastbruch nicht vorhergesehen werden, heißt es aus der Verwaltung.