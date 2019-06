Fanfarengarde holt den Meistertitel

Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) (Praktikantin) Den Tränen nahe bedankte sich Stabführer Tony Köster bei seinen Schützlingen, denn "ein Dirigent wäre nichts ohne sein Orchester". Die Fanfarengarde lud am Dienstag zur Feier ihres größten Erfolges in der Vereinsgeschichte ein, es gab Kaffee und "Deutscher Meister"-Torte. Auch OB René Wilke gratulierte und bezeichnete die frisch gebackenen Meister als Aushängeschild und Botschafter Frankfurts.

Als die Nachricht, dass auch Jugendliche am Deutschen Musikfest teilnehmen dürfen, kam, hatte das Jugendorchester nur noch drei Monate Zeit, für die Qualifikation in Nordrhein-Westfalen zu proben. Mit 80,5 Punkten schafften sie es – knapp aber erfolgreich – sich für das große Event zu qualifizieren. Ab dann hieß es nur noch: Üben, üben, üben! Trotz zwischenzeitlicher Auf- und Abs schaffte es der Musikalische Leiter, Hans-Jörg Laurisch, die junge Meute motiviert am Ball zu halten.

Das Proben hat sich gelohnt: Das Ensemble holte am ersten Juni-Wochenende in Osnabrück den Deutschen Meistertitel. "Wir haben in der Kategorie Naturton, das bedeutet ohne Ventile, gespielt", erklärt Kevin Probst, Musiker bei der Fanfarengarde. Das Orchester war in seiner Kategorie zwar das einzige, überstieg jedoch in seiner Punktzahl mit 89,0 das zum Gewinn benötigte Ergebnis um 4 Punkte. Auch Trommler Justin Geithe blickt zufrieden auf das Musikfest zurück: "Wir konnten uns andere Bands anschauen und viel Neues entdecken. Es hat sich definitiv gelohnt."

Laurisch hofft, dass beim nächsten Mal alle wieder dabei sind. Die Messlatte ist ganz schön hoch gelegt – nun gilt es, einen Titel zu verteidigen.