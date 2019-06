Flüchtlinge machen ihren Schulabschluss

Thomas Sabin

Oranienburg (MOZ) Ein gelber Umschlag liegt vor den vier Frauen aus Afrika auf dem Tisch. Auf dem Titel steht dick gedruckt "Zeugnis". Sylvie Nytacham Yanze, Caroline Ochieng, Mercy Nganga und Rachel Ngunjiri sitzen in der Jean-Clermont-Schule in Oranienburg in einem Besprechungsraum und trinken Kaffee. Sie haben heute etwas zu feiern.

Wie vielerorts, wurden am Mittwoch Zeugnisse überreicht. Doch nicht nur Schüler konnten sich darüber freuen, auch die vier Frauen, die aus ihrer Heimat flüchteten, haben nun offiziell einen Abschluss in Deutschland erlangt. Oberschulrektor Olaf Wildgrube und Sozialarbeiterin Ivonne Gabriel überreichten die wichtigen Dokumente an die Absolventinnen.

Mercy Nganga kommt aus Kenia und ist Mutter zweier Töchter, acht und zwei Jahre alt. Ihr Leben sei nicht einfach, die Zeiten sehr schwierig gewesen, sagt die 34-Jährige. Auf Details geht sie nicht ein. Es fällt ihr sichtlich schwer, über die Vergangenheit zu sprechen. "Mein Mann war plötzlich nicht mehr da. Meine Arbeit in Irak und später in Afghanistan musste ich aufgeben." Sie sah sich gezwungen, ihr Heimatland zu verlassen.

Eine Entscheidung, welche die vier Frauen verbindet. Eine Entscheidung, die alle 18 Teilnehmer des Pilotprojekts in Deutschland zusammenbrachte. "Die Gründe für die Flucht sind ganz unterschiedlich", sagt Ivonne Gabriel, die die Gruppe betreut und ihnen im Rahmen des Projekts zu einem Abschluss verhelfen will. Geschafft haben es bisher die vier Frauen. Drei weitere könnten bald dazukommen. "Das wäre eine fantastische Quote", sagt Gabriel.

Doch auch für die Jean-Clermont-Schule war es eine Herausforderung, erklärt Wildgrube. "Wir wurden vom Schulamt damit beauftragt, Nichtschüler-Prüfungen durchzuführen. Dafür haben wir Aufgaben erarbeitet und eine ganz normale, reguläre Prüfung in drei Fächern durchgeführt. Die Gruppe wurde dann an unserer Schule vorbereitet."

Mit dem Hauptschulabschluss erlangen die Prüflinge nun die Berufsbildungsreife – ihr nächster Schritt in die berufliche Zukunft und ein weiterer Schritt zur Integration. Mathematik, Deutsch und Geschichte standen im schriftlichen Bereich an, Biologie und Politische Bildung im mündlichen Bereich.

Um ihre Kinder ernähren zu können und ihnen ein besseres Leben zu bieten, zog es Mercy Nganga nach Frankreich. "Jemand hat mir dort Arbeit versprochen. Doch das waren alles Lügen", sagt sie. "Ich musste dort unbedingt wieder weg und zog nach Deutschland zu meiner Schwester." Während des Asylverfahrens durchlief sie Stationen in Köln, in Dortmund und in Eisenhüttenstadt. "Ich dachte, als Mutter muss ich was aus meinem Leben machen. Ich fragte mich, wie kann ich ein besseres Leben führen?" In dem Projekt fand sie Hoffnung. Mit dem Abschluss kommt sie einer besseren Zukunft näher. Dafür gelernt habe sie immer dann, wenn ihre Tochter schlief, sagt sie. Ihren Mitstreiterinnen erging es ähnlich. Deutsch zu lernen, sei für alle am schwierigsten gewesen, berichten sie. Sie alle seien aber sehr dankbar. "Ich bin sehr glücklich über diese Chance", sagt Nganga.

Ivonne Gabriel begleitet die Gruppe seit September. "Mit dem Projekt wollen wir die Chancen aufzeigen", so die Sozialarbeiterin. Im Anschluss an den Hauptschulabschluss warte nun eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Allen Teilnehmern läge eine Absichtserklärung von einzelnen Trägern vor.

"Das Projekt ist eine Win-win-Situation", findet auch Wildgrube. "Wir haben hier Menschen, die uns weiterhelfen, unser System bereichern können. Gerade im Pflegebereich wird jede helfende Hand gebraucht." In Rathenow wird nun der Pflegebasiskurs stattfinden, als Vorbereitung auf die Ausbildung. Ein weiterer Schritt im Integrationsprozess.