Eisenhüttenstädter Schulleiter sagt Tschüss!

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gefühlsausbrüche sind bei ihm eher selten. Er lässt sich nur ungern hinter die eigene Fassade schauen. Vielleicht war die dunkle Brille da in dieser Woche genau die richtige Strategie von Roland Görlitz. Die schützte den Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor Blicken in seine Seele. Dennoch gibt er einige Stunden später zu: "Meine Augen sind tatsächlich etwas feucht geworden." Warum? Das lässt sich ganz einfach sagen: Roland Görlitz war schlicht überwältigt von dem Programm, das die Schüler für ihn auf die Beine gestellt hatten. Denn der 63-Jährige ist ab August Frühpensionär. Für ihn ist Schluss im Gymnasium – nach 14 Jahren als Schulleiter. Kein Wunder, dass da Gefühle mit ins Spiel kommen. Abschiedsgefühle. Vorfreude.

"Das ist ein zweischneidiges Schwert", sagt Roland Görlitz. "Natürlich ist Wehmut da." Schließlich gebe es viele schöne Erinnerungen – nun auch an das Abschiedsprogramm seiner Schüler. "Aber ich spüre auch eine gewisse Freude, Vorfreude, auf das, was jetzt kommt. Ich möchte mit meiner Frau noch ein paar Dinge erleben – im letzten Lebensdrittel", erklärt der Neuzeller. Mit dem Boot, das bislang eher im Mielenzhafen in Eisenhüttenstadt festgemacht ist, möchte er beispielsweise das Land erkunden, die Seele baumeln lassen. Statt früh den Kaffee im Büro zu trinken, kann er ihn künftig daheim genießen – immer.

Seine Tätigkeit als Schulleiter hat übrigens viel früher begonnen: Nämlich in Neuzelle, am dortigen staatlichen Gymnasium, das ein paar Jahre nach der Jahrtausendwende dicht gemacht wurde. Für Roland Görlitz ist das noch immer eine Fehlentscheidung des Landkreises gewesen. Freie Schulträger machen für ihn vor allem dann Sinn, wenn sie Nischen füllen, spezielle Bildungsangebote machen. Doch der gebürtige Wellmitzer, der in Halle sein Lehrerstudium genossen hat, gehört nicht zu denen, die auf solchen Themen herumreiten. Er nimmt Dinge, die entschieden worden sind, an, versucht, das Beste daraus zu machen.

Für ihn bedeutete das Ende des Neuzeller Gymnasiums beispielsweise einen Neuanfang in Eisenhüttenstadt – bereut hat er den nie. In seiner Zeit als Schulleiter hat sich dort die Leistungs- und Begabungsklasse etabliert. Das ist ein Projekt, das ihm am Herzen liegt. Jedes Jahr aufs Neue freut er sich, wenn genügend Viertklässler zusammengekommen sind, um eine neue fünfte Klasse im Gymnasium zu gründen.

Dennoch habe sich das Lehrerdasein in den letzten Jahrzehnten verändert, gibt der Chemie- und Biolehrer zu. Der gestiegene Verwaltungsaufwand ist da nur ein Punkt, den er nennt. Da werde kostbare Zeit geraubt, die man eigentlich bräuchte, um auf alle Schüler eingehen zu können. Eine bessere Stundenausstattung würde er sich wünschen. "An einer Schule müssen Wissen und Haltung vermittelt werden", betont Roland Görlitz. "Maschinen können das nicht." Man müsse den jungen Menschen als Lehrer bestimmte Werte vorleben.

Der Nachfolger steht fest

Ihm habe das immer Spaß gemacht, ansonsten wäre er nicht so lange dabei geblieben. Erlebt hat er in dieser Zeit einiges – unter anderem die politische Wende. Für ihn als Bio- und Chemielehrer habe sich da im Unterrichtsstoff selbst nicht so viel verändert. "Das Periodensystem brauchte ja nicht gewendet zu werden", sagt er. Allerdings hat die Bildungspolitik seither in ihm sicherlich manch biochemische Reaktion ausgelöst. Ob nun Rahmenschulpläne oder Lehrerausbildung, da gibt es einiges, worüber man mit Roland Görlitz stundenlang diskutieren könnte.

Sein Nachfolger im Gymnasium steht übrigens fest. Es ist einer seiner ehemaligen Schüler: Sven Budach, der vor ein paar Jahren noch Leiter des Neuzeller Rahn-Gymnasiums war.