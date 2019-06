Eine Schildkröte fürs Zeugnis

Auf in die Sommerferien geht es für die Klasse 3b der Grundschule Am Botanischen Garten und 7600 andere Schüler in Frankfurt. An der Schule am Klingefließ wird es im neuen Schuljahr im Vergleich zu vergangenem Jahr genügend Lehrer geben. © Foto: René Matschkowiak

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der zehnjährige Don bekommt übermorgen eine Schildkröte geschenkt. Eine echte, mit der er spielen will, auf die er aufpasst und die er auch mal ins Freilaufgehege im Garten setzt. Das hatte ihm seine Mutter Melanie Krammer für das Zeugnis versprochen. Denn der Drittklässler hatte sich in diesem Schuljahr ganz besonders angestrengt. Einen Hund wünschte sich der Schüler nicht, weil die Familie bereits einen hat.

Don und seine Klassenkameraden aus der 3b der Grundschule am Botanischen Garten haben am Mittwoch ihre Zeugnisse bekommen und gehören zu den mehr als 7600 Schülern der Frankfurter Grund- und weiterführenden Schulen, die heute in die sechswöchigen Ferien starten. Darunter 335 Abiturienten und 290 Absolventen der anderen Schulen.

Don freut sich nicht nur auf seine Schildkröte, sondern auch auf Urlaub mit seinen Eltern an der Ostsee. Auch Jasmin, seine Klassenkameradin, fährt in den "großen Ferien" weg: mit ihrem Vater nach Holland und mit ihrer Mutter an den Strand. Das mit dem Schwimmen klappt schon gut, das Schwimmabzeichen bekommt Jasmin von ihrer Klassenlehrerin Anja Nerlich zusammen mit dem Zeugnis überreicht.

Für diese sind die Sommerferien eine Premiere, sie übernahm die Klasse 3b im August vergangenen Jahres. Konkrete Pläne für ihre ersten langen Ferien hat die 42-Jährige noch nicht geschmiedet. "Ich genieße den Sommer, ohne einen Plan machen zu müssen", sagt sie. "Das ist super." Die Quereinsteigerin fühlt sich angekommen in ihrem neuen Job. Die Schüler akzeptieren ihre Klassenlehrerin, die Eltern seien interessiert und die Kollegen findet sie spitze. "Ich bin glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben." Studiert hatte sie Anglistik und Germanistik, nicht auf Lehramt. Allerdings loderte die Idee, als Lehrerin zu arbeiten, immer in ihr – 15 Jahre dauerte es, bis das Feuer dann richtig entfachte.

"Tag eins war für mich so", sagt die Lehrerin zur 3b und macht mit der Hand eine Zitterbewegung. "Vielen Dank, dass ihr mich angenommen und akzeptiert habt." Manchmal sei sie sicher "die Strenge", aber "ich meine zu wissen, wo Potenzial da ist und will das rauskitzeln." Und dann muss sich die Lehrerin zusammenreißen, um nicht zu weinen, als sie den Klassenbesten gratuliert. Darunter Elisa mit einem Durchschnitt von 1,0. Sie ist eine von zwei Schülerinnen an der Schule mit diesem Durchschnitt. Beim feierlichen Schuljahresabschluss auf dem Schulhof werden 48 sehr gute und 57 gute Schüler in allen sechs Jahrgangsstufen geehrt. Eine Fünftklässlerin ist in diesem Jahr bei einem deutschlandweiten Englischwettbewerb auf Platz 187 von über 28 000 Teilnehmern gekommen.

Start ohne Fachlehrermangel

"Ich bin sehr glücklich", sagt Schulleiterin Susann Rehberg, die am letzten Schultag drei Lehrer in den Ruhestand verabschiedet und im kommenden Schuljahr zwei neue Kolleginnen begrüßt. Der Unterricht ist von der 1. bis zur 6. Klasse abgesichert, Fachlehrer fehlen im Schuljahr 2019/2020 nicht. Das war vergangenes Jahr noch ganz anders. "Da hatte ich minus 100 Stunden", sagt sie, vier Lehrer fehlten.

Nicht nur dabei geht es mit einem positiven Gefühl in die Sommerferien. Auch die Bauarbeiten auf dem Schulhof und rings um die Schule sind fast vollständig abgeschlossen. Lediglich ein Zaun und der Briefkasten müssen noch aufgestellt werden. Der Sportplatz ist jetzt auf dem Schulhof, außerdem sind Trampoline, Schatten spendende Bäume, ein Schulgarten, eine Weitsprung- und Laufanlage und ein Verkehrsparcours entstanden. Als letztes kamen im Mai eine "Chill Area" und ein Hochbeet vor dem Hortgebäude hinzu. "Alles im grünen Bereich", resümiert Susann Rehberg.