Brand richtet schwere Schäden in Feldheim an

Tilman Trebs, Jürgen Liebezeit

Feldheim (MOZ) Ein Feuer ist in der Nacht zu Donnerstag am Gutshof in Feldheim ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war der Brand gegen 3.30 Uhr in einer Scheune ausgebrochen und von einem Nachbarn zufällig bemerkt worden. Er weckte die betroffenen Anwohner und alarmierte die Polizei. Verletzt wurde niemand. Eine Frau sei aber vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden.

Zahlreiche Feuerwehrleute aus den umliegenden Orten brachten die Flammen unter Kontrolle. Der Einsatz dauerte bis etwa 10.30 Uhr.

Noch in der Nacht gab die Feuerwehr einen Warnhinweis an die Bevölkerung heraus. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgerufen, ihre Fenster zu schließen, sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle in Eberswalde. Die Warnung wurde gegen 7 Uhr wieder aufgehoben.

Wie hoch der Schaden am Gebäude ist und ob die Wohnung an der Scheune wieder bezogen werden kann, konnten Polizei und Feuerwehr am Vormittag noch nicht sagen. Auch die Brandursache war zunächst unklar. Brandexperten der Polizei werden am Nachmittag zur kriminaltechnischen Untersuchung in Feldheim erwartet.