Zwei-Tonnen-Eiszeitfindling erinnert an das Jubiläum

Simone Weber

Rathenow "Wir Waldemar, die Gnade Brandenburgs, ..., geben [den Rathenower Bürgern] ... mit dem vorliegenden Brief den Hof Rodewald mit allen zugehörigen Wäldern, Weiden und Feldern bebaut und brach ... unwiderruflich in den rechtlichen Besitz der Bürgerschaft über." So hieß es vor 700 Jahren in der am 18. Juni 1319 in Tangermünde ausgestellten Urkunde. Durch alle nachfolgenden Zeiten hindurch blieb der Rathenower Stadtforst, zuerst als Bürgerheide, im Besitz der Bürger und später im Eigentum der Stadt Rathenow.

An das Jubiläum erinnert nun ein am 18. Juni 2019 auf dem Rauhen Berg enthüllter Gedenkstein. Bürger und Vereine hatten insgesamt 1.082 Euro für eine Gravierung gespendet. Rund 25 Leute, darunter auch einige der Spender, hatten es sich am Dienstagvormittag nicht nehmen lassen, gemeinsam mit Stadtförster Thomas Querfurt und seinen zwei Forstmitarbeitern vom Ferchesarer Weg aus, entlang des Naturlehrpfads, zur Enthüllung zu wandern.

"Das war für mich der längste Morgenspaziergang seit vielen Jahren", so Bürgermeister Ronald Seeger (CDU). "Die Stadt hat es geschafft, den Forst nunmehr 700 Jahre lang zu erhalten und in den letzten 200 Jahren auch zu mehren. Wälder, gerade in Siedlungsnähe, haben eine vielfältige Bedeutung für die Stadtbevölkerung: von der Luftreinhaltung und die Trinkwassergewinnung bis hin zum Erholungswert. Der kommunale Forst darf deshalb nicht ausschließlich an einem finanziell positiven Reinertrag gemessen werden."

Der durch Seeger und Querfurt enthüllte Stein ist ein dicker Brocken. Rund zwei Tonnen wiegt der Eiszeitfindling aus Mecklenburg-Vorpommern. Er ist ein grau-roter Gneis und wurde durch die Semliner Firma Schulze Forst- und Erdarbeiten erworben und zur Verfügung gestellt. Die Rathenower Natursteinfirma Knaake gravierte den Stein mit der Inschrift "700 Jahre Rathenower Stadtforst. 1319 – 2019" auf der Vorderseite und "Rauher Berg. 42,3 Meter. N 52°36‘29‘ und O 12°23‘32" auf der Rückseite.

Vielleicht wird der aufgestellte Gedenkstein ein beliebtes Fotomotiv im Stadtwald und könnte so noch zum Fotowettbewerb "Mein Lieblingsort im Stadtforst" eingereicht werden. Die Rathenower sind aufgerufen, sich an dem Wettbewerb mit einem Foto von ihrem Lieblingsort im Stadtwald zu beteiligen. Jeder darf noch bis 31. August ein Foto im Format 20 mal 30 Zentimeter im Sachgebiet Kultur (Rathaus) einreichen. Die Fotos werden im Herbst dieses Jahres in der Rathausgalerie ausgestellt.

Nach der Wanderung auf den Rauhen Berg lädt der Stadtförster übrigens zu weiteren geführten Touren in seinem Revier ein. "Zu den noch geplanten geführten Stadtwaldwanderungen wünsche ich mir auch mehr Interesse der Stadtverordneten", so Thomas Querfurt. Wanderungen zu Fuß sind am 16. August und 13. September geplant. Radtouren gibt es am 17. August und 14. September. Treffpunkt ist jeweils um 10.00 Uhr auf dem Wanderparkplatz am Ferchesarer Weg.

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl sind Anmeldungen per E-Mail an kultur@stadt-rathenow.de oder telefonisch unter 03385/596413 erforderlich, mit der Angabe, ob ein angebotener Imbiss nach der Wanderung gewünscht wird.