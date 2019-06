Polizei sucht demente Seniorin

Tilman Trebs

Himmelpfort (MOZ) Mit Suchhunden und einem Polizeihubschrauber ist am Mittwochabend eine vermisste Seniorin bei Himmelpfort gesucht worden. Von ihr fehlt weiterhin jede Spur.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstag auf Nachfrage berichtete, hatte die 76-Jährige, die an Demenz leidet, in Himmelpfort Verwandte besucht. Das letzte Mal sei sie am Mittwoch gegen 17.15 Uhr gesehen und später als vermisst gemeldet worden. Am Donnerstag machten sich Polizisten erneut auf den Weg in die seenreiche Gegend, um nach der Frau, die sich dort nicht auskennt, zu suchen. "Womöglich werden wir am Nachmittag eine öffentliche Fahndung starten und dafür auch ein Foto der Vermissten herausgeben", sagte die Polizeisprecherin.