Zeugen der Wegwerfgesellschaft

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Mit einer guten Tat verabschiedeten sich in dieser Woche die Schüler des Evangelischen Domgymnasiums in die Sommerferien. Sie sammelten im Vorfeld ihres Wandertags auf verschiedenen Strecken in der Stadt Müll, der von anderen achtlos auf die Straße geworfen wurde. Mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifern bewaffnet ging es etwa für die neunte Klasse von Jana Mix und Alexander Straube Richtung Regattastrecke.

Schon an der ersten Straßenecke zeigt sich: lange suchen müssen die Schüler den Unrat nicht. Vor allem Kleinteiliges, wie Bonbonpapier, Zigarettenstummel, Lillipopstiele oder Glasscherben, landet schnell in den Beuteln, die die Stadt für die Aktion zur Verfügung gestellt hat. Trauriger Höhepunkt ist jedoch ein Hausabhang nahe des Grillendamms, in dem die Jugendlichen Dosen, Alupapier und allerhand Verpackungen finden. "Es ist wirklich schade, wie unachtsam manche Menschen mit der Umwelt umgehen. Wenn man genau hinsieht, fällt einem das erst richtig auf, denn auf den ersten Blick wirken die Straßen sauber. In den Büschen und Gräsern am Rand findet sich jedoch jede Menge, das in den Mülleimer gehört", bemerken etwa Luzie Haase, Maja Hoffmann und Agnes Klauss. Sie interessieren sich auch abseits der Fridays for Future-Bewegung für Nachhaltigkeit und finden es gut, dass das Thema auch bei den Lehrern so präsent ist. Denn angeregt wurde die Aktion von genau solcher. "Anne Wilhelm aus dem Lehrerkollegium brachte die Idee zur Müllsammelaktion ein. Die Klassen konnten dann abstimmen, ob sie sich beteiligen wollen und die Zustimmung war gut", erläutert Jana Mixer, die auf dem Weg zur Regattastrecke ebenfalls fleißig anpackt. Dort angekommen, erwartete die Schüler dann ihre wohlverdiente Belohnung: für sie ging es zum Abkühlen mit Kanus auf den Beetzsee.