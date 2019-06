Musikalischer Start in den Sommer

Alina Holz

Brandenburg Die Mitglieder der Musikschule "Vicco von Bülow" stellten am vergangenen Samstag ihr musikalisches Können einmal mehr unter Beweis. Sie erfüllten den Marienberg mit vielfältigen Klängen, die eine außergewöhnliche Atmosphäre erzeugten. Verteilt auf drei verschiedene Standorte wurde den Besuchern ein breit gefächertes musikalisches Programm geboten. Natürlich zeitversetzt und gut organisiert, sodass jedem Künstler die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums zu Teil werden konnte.

Eingeleitet wurde das Sommerfest durch das Programm der Vorschulkinder, die allesamt mit einem Lächeln im Gesicht die erwachsenen Zuschauer begeisterten und kräftigen Beifall ernteten. Den gab es dann auch für die Nachwuchsband "Geld wie Heu", die erstmalig ein eigenes Stück, das spontan auf "Geld wie Heu Blues" getauft wurde, vor Publikum spielte. An ihr Programm knüpfte die bereits länger bestehende Band "Knapp bei Kasse" an, die den zahlreichen Wünschen nach Zugabe des Publikums nachgehen durfte.

Tosenden Beifall erntete zudem das Orchester, welches unter anderem mit dem Lied "Let it go" aus "Frozen - Die Eiskönigin" versuchte, den heißen Sommertag etwas abzukühlen. Wer wollte, konnte dank des Caterings dazu ein Stück Kuchen, eine Tasse Kaffee, Kaltgetränke oder Gegrilltes genießen.

Währenddessen erfüllte die Gesangsklasse das Pumpenhaus, in dem die Akustik hervorragend war, mit den beeindruckenden Klängen ihrer Stimmen.

Gleich darauf erwarteten die Besucher die beiden Flötensolistinnen Anja Neumann und Rike Müller, die trotz der windigen Umstände und fliegenden Notenblättern eine hervorragende Performance ablieferten. Sie waren jedoch nicht die einzigen Flötenspielerinnen: Auch die FlötenMädels 35+ wussten durchaus mit ihren Instrumenten umzugehen.

Weiterhin bereichert wurde das Musikschulfest durch das Chortreffen, bei denen die Chöre die verschiedensten Genres abdeckten, das Kammerorchester und das das Saxophonquartett "Abrasax". Einen schönen Abschluss bot dann die Bigband der Musikschule, die das Publikum mit unvergleichlichen Klängen begeistern konnte.

Auch wer nach so viel Musik Lust hatte, gleich selbst zum Instrument zu greifen, war auf dem Marienberg richtig: Auf einem Instrumentenspielplatz gab es für die Besucher die Chance, sich auszuprobieren. Willkommen sind alle Nachwuchsmusiker jederzeit auch in den Räumen der Musikschule "Vicco von Bülow" – egal, in welchem Alter. Angeboten werden Unterricht auf den verschiedensten Instrumenten sowie Gesangsunterricht und diverse Kurse und Workshops.