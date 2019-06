Rätsel um verstorbenen Radfahrer

Tilman Trebs

Birkenwerder (MOZ) Einen leblosen Radfahrer haben Passanten am Donnerstagmorgen an der Humboldtallee in Birkenwerder entdeckt.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtete, habe der gerufene Rettungsdienst sofort mit der Reanimation des 54-Jährigen begonnen. Er sei aber später im Krankenhaus verstorben. Unklar war nach Auskunft von Polizeisprecherin Ariane Feierbach, ob der Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme zusammengebrochen oder womöglich zuvor Opfer eines Unfalls geworden war. Vor Ort befragte Passanten hätten dazu keine Angaben machen können. Am Fahrrad selbst seien keine Spuren entdeckt worden, die konkret auf einen Unfall hindeuten. "Es war unbeschädigt", so Ariane Feierbach.