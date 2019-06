Waldemar Schulz offen für neue Kandidatur

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) "Jetzt habe ich mein Leben wieder", kommentierte Bürgermeister-Kandidat Waldemar Schulz (CDU) den Ausgang der Stichwahl am Sonntagabend. Nach der für ihn verlorenen Bürgermeisterwahl strebt Schulz womöglich ein neues Amt an. Er könnte Stadtverordnetenvorsteher werden und damit Vorgesetzter des designierten Bürgermeisters Bert Kronenberg (parteilos). Schulz zeigte sich offen für eine Kandidatur, sollte er vorgeschlagen werden. Schulz würde Nachfolger von Hartmut Leib (SPD), der sich offenbar nicht erneut um das Amt bewerben wird. Leib hatte Schulz das Amt nach dem Tod von Dieter Hass streitig gemacht, der viele Jahre als Mitglied der CDU-Fraktion Chef der Stadtverordneten war, was letztlich zum Bruch der Koalition zwischen SPD und CDU führte. Über neue Koalitionen im neuen Stadtparlament ist zwar noch nichts bekannt, wohl aber haben sich neue Fraktionen gefunden. Eberhardt Feige (FDP) hat sich der Fraktion "Gemeinsam für Zehdenick" angeschlossen, die mit jetzt sechs Abgeordneten die größte Fraktion stellt. Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) schlüpfte bei der Wählergemeinschaft "Schorfheide" unter, weil für eine eigenständige Fraktion mindestens zwei Abgeordnete nötig sind. Reiner Merker (Bündnis 90/Die Grünen) fand bislang noch keinen Partner. Die konstituierende Sitzung des Stadtrates findet heute ab 19 Uhr im Ratssaal statt.