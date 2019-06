Zehdenicker "Festwelt" in neuen Räumen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Nach einer dreijährigen Testphase in Klein-Mutz hat Existenzgründerin Ulrike Grün ihren Laden "Festwelt" in der Dammhaststraße 31 eröffnet. Seit November 2016 bot sie in Klein-Mutz im Nebenerwerb Luftballons für festliche Anlässe, vornehmlich für Hochzeiten und Geburtstage, an. "Es lohnt sich, der Bedarf ist da", erkannte Ulrike Grün und sicherte sich den früheren Friseursalon Stache als Ladenlokal. "Die Gewo hat sich gefreut, dass es einen Nachmieter gibt", so Grün. Die Sanierung des Lokals teilten sich Vermieter und Mieter. Sternenlampen an den Decken erlauben künftig eine ganz besondere Atmosphäre. Mit der Expansion nach Zehdenick war auch eine Erweiterung des Sortiments verbunden. Besonderes Kinderspielzeug und -bücher ergänzen das Angebot. Im Winter soll es einmal monatlich auch eine Buchlesung für Kinder geben. "Dann können sich die Kinder in Decken kuscheln", so Grün. Platz bietet das Ladenlokal jedenfalls genug. Auch Parkplätze gibt es direkt vor der Tür. Unterstützt wird Ulrike Grün durch ihren Ehemann Stefan sowie ihre Mitarbeiterin Claudia Baldermann. Geöffnet ist der Laden Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Sonnabend von 10 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung.