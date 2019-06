Bäume des Kreises sind jünger als die Bürger

Ulrike Gawande

Ortsmarke (MOZ) Insgesamt 18 924 Bäume stehen an den Straßen des Kreises Ostprignitz-Ruppin. So steht es im Baumkataster, das seit rund drei Jahren geführt wird.

Seit Februar 2018 ist für die Erfassung und Kontrolle der Bäume sowie die Pflege der Datenbank und die nötigen Ausschreibungen Anne-Kathrin Kelm, als Mitarbeiterin des Bauamtes, zuständig. Mehrmals in der Woche fährt sie durch den Landkreis, um die Gehölze zu kontrollieren, auf Krankheiten oder Anfahrschäden durch Autos zu achten und deren Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Es gebe auch ab und an Hinweise von Bürgern, so Kelm.

Unterschieden wird bei den Bäumen zwischen der Jungend­phase (bis 15 Jahre), zu der 16 Prozent aller Gehölze gehören, der Alterungsphase, zu der ein Viertel der Kreisbäume zählen und der Reifephase, die bei sogenannten Pioniergehölzen wie Birke und Zitterpappel mit 50 Jahren endet und bei Eichen erst ab 80 zuende geht. Dazu zählen 64 Prozent der Bäume an den 250 Kilometern Kreisstraße. Durchschnittlich seien die Bäume im Landkreis 46 Jahre alt, berichtet Kelm, und damit sind sie noch jünger als die Bürger in Ostprignitz-Ruppin, die durchschnittlich 48 Lenze zählen. Ein Viertel der Pflanzen sind gesund oder leicht geschädigt. Als geschädigt sind 65 Prozent der Bäume eingestuft, als stark geschädigt neun und ein Prozent als sehr stark geschädigt.

Der größte Anteil der knapp 19 000 Straßenbäume des Kreises sind Eichen (6 651), es folgen 3 442 Linden, 2 207 Ahorne, 1 598 Birken, 1 268 Eschen und 914 Robinien. Am seltensten sind Platanen an den Kreisstraßen zu finden. Von ihnen gibt es nur 62 Stück.