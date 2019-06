Acht Stunden Musik gratis

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Punkt 16 Uhr wird es am Freitag musikalisch. Auf dem Rathausplatz und auf dem Hof der Alten Feuerwache wird zur Fête de la Musique eingeladen.

Vor dem Rathaus wird die Band Candy Apple Tree poppige Songs spielen, auf dem Hof geht es mit Chansons der Griechin Dora Dana etwas ruhiger zu. Bis 22.30 Uhr ist auf der Rathausbühne Rock angesagt. Der Hof startet hingegen ruhiger, legt dann aber zu und landet bei Rock’n’Roll und Techno. Unter den 13 Bands und Künstlern sind viele das erste Mal bei der Fête dabei. Am Rathaus wird bis 22.30 Uhr Musik gemacht, der Feuerwachen-Hof lädt bis Mitternacht zum Feiern ein. Das gesamte Programm mit allen Künstlern und Auftrittszeiten ist unter www.hennigsdorf.de einsehbar. Hennigsdorf beteiligt sich zum siebten Mal an dem in Paris geborenen und längst internationalen Gratis-Festival.