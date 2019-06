MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Polizisten haben am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße eine Kontrolle durchgeführt. Sie hielten den Fahrer eines VW Passat an.

Im Gespräch mit dem 67-Jährigen bemerkten die Beamten seine Alkoholfahne. Ein Test ergab dann auch 1,3 Promille, meldete die Polizeidirektion Ost. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.