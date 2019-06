OGA

Eichstädt (MOZ) Gegen 21.40 Uhr kam am Mittwochabend ein 35-jähriger AutofahrerOrtsteil Eichstädt in der Straße Am Eichenring mit seinem Pkw Peugeot nach rechts von der Straße ab und prallte seitlich gegen den Bordstein.

Die 41-jährige Beifahrerin wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass der Fahrer alkoholisiert war (1,91 Promille) und unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach der Blutprobenentnahme stellten die Beamten den Führerschein sicher und untersagte dem Letten die Weiterfahrt.