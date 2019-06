Erdbeeren warten auf Pflücker

Andrea Linne

Elisenau (MOZ) Schon von Weitem künden die Schilder. Es ist wieder Zeit, sich mit frischen Obst einzudecken. Die Erdbeerernte steht an. Neu als Produktionsleiter ist der 35-jährige Serbe Mladjan Belic im Einsatz. Bis Ende Juli, so schätzt er ein, können die Erdbeeren noch in den Mund und in den Korb wandern. Aktuell ist Clairie dabei, auch Florence überzeugt mit fruchtigem Geschmack.

Kalte Nacht Anfang Mai

Auf acht Hektar wachsen bei der Pomona Gartenbau GmbH die Sensibelchen, die es gern warm und etwas feucht haben. Deshalb wird auch beregnet. Ansonsten sieht es auf den 20 Hektar Obstbaufläche schlecht aus. "Wir hatten Anfang Mai noch einmal Frost, das hat unsere Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen geschädigt", fasst der Obstbauer zusammen. Minus 3,9 Grad in der Nacht zum 5. Mai sind daran schuld.

Gut hingegen stehen die Heidelbeeren, die es ab Anfang Juli zu ernten gilt. Malwina ist die letzte Erdbeere, die gepflückt werden kann. Ein Kilo Erdbeeren kostet 3,50 Euro, ab fünf Kilogramm nur 3,20 Euro. Körbe gibt es vor Ort. Geöffnet ist von 8 bis 19 Uhr, auch Schattenplätze und gekühltes Wasser stehen parat.

Für Mladjan Berlic ist der Barnim eine Entdeckung, in Wien hat er Nutzpflanzenwissenschaften studiert, zuvor Weinbau. Einen Weinberg wird es in Elisenau vermutlich dennoch nicht geben, lacht der junge Mann.li