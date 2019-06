Kind auf dem Rad angefahren

Anja Hamm

Neuruppin (MOZ) Ein fünfjähriger Junge ist in Neuruppin von einer unaufmerksamen Autofahrerin angefahren worden. Die 54-Jährige wollte am Mittwoch gegen 16.30 Uhr den Behördenparkplatz zwischen der Heinrich-Mann-Straße und der Junckerstraße verlassen und nach links in eine Verbindungsstraße abbiegen. Der Junge war auf dem Rad unterwegs und kollidierte seitlich mit dem Auto der 54-Jährigen. Er verletzte sich leicht. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf und übergaben das Kind an die Mutter.