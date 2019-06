Überraschung zum politischen Auftakt

Simone Weber

Rathenow Als Konstituierung wird der erste Arbeitsschritt eines neu gewählten Parlaments bezeichnet. Es stellt seine Arbeitsfähigkeit her. Dazu gehört die Wahl einer bzw. eines Vorsitzenden. Die konstituierende Sitzung der Rathenower Stadtverordnetenversammlung (SVV) am Mittwoch bot diesbezüglich eine Überraschung.

War damit gerechnet worden, dass Diana Golze (Die Linke) erneut für die Wahl zur Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung vorgeschlagen werden würde, wurde sie doch nicht durch ihre Fraktion nominiert. Am Tag zuvor hatte es eine gemeinsame Sitzung aller Fraktionsvorsitzenden gegeben. Da schien noch klar, dass die Linke wegen der meisten Sitze, über die sie in der SVV verfügt, das Vorschlagsrecht hätte und Golze wohl problemlos eine Mehrheit erlangen dürfte. Danach sah es für die Linke am Mittwoch offenbar nicht mehr aus.

Durch den Rückzieher begünstigt, brachte die CDU ihren Kandidaten durch. Corrado Gursch wurde mit 19 Stimmen der 27 Anwesenden zum Stadtverordnetenvorsitzenden gewählt. Alleiniger Kandidat war er allerdings nicht. Christian Rieck (Die Partei), der sich der Linke-Fraktion angeschlossen hat und spontan gegen Gursch angetreten war, erhielt immerhin acht Stimmen von 27. Als erste bzw. zweite Stellvertreter wurden mehrheitlich Karin Dietze (Die Linke) und Heinz-Walter Knackmuß (SPD) gewählt.

"Der SVV-Vorsitz ist eine ehrenvolle Aufgabe, die ich mit Demut annehme. Als neuer SVV-Vorsitzender werde ich für alle Abgeordneten unparteiisch und ausgleichend agieren", versprach Gursch nach seiner Wahl. "An unserer Arbeit liegt es, das Vertrauen der Bevölkerung in die Kommunalpolitik zu erhalten oder wiederzugewinnen."

Hatte bis dahin Alterspräsident Horst Schwenzer (FDP) die Sitzung geleitet, übernahm nun Corrado Gursch. Es ging in der Folge um die SVV-Ausschüsse. Im Treffen der Fraktionsspitzen war es für die Besetzung des neunköpfigen Hauptausschusses zu Absprachen gekommen, die offenbar bis Mittwoch ihre Gültigkeit behalten hatten. Mühelos vollzog sich daher diese Besetzung. Bei den fünf Fachausschüssen überraschte die AfD sodann mit ihrem Antrag, hier zum Teil ein Losverfahren zum Einsatz zu bringen, das dem Paragrafen 41 Absatz 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg entspringt. Die AfD hatte Erfolg. Wieviele Sitze die Fraktionen in den jeweiligen Ausschüssen haben werden, steht nunmehr fest. Die namentliche Besetzung wurde auf Antrag der CDU verschoben. Kommende SVV- und Ausschusstermine finden sich auf www.rathenow.de.