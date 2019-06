5000 Euro für WoMeNa-Verein

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Der WoMeNa-Verein hat am Donnerstag einen Scheck über 5 000 Euro von den Stadtwerken bekommen. Das Geld hatte der Energieversorger beim Brandenburgischen Energieeffizienz-Preis gewonnen. Ausgezeichnet wurden die Stadtwerke für das sektorübergreifende und CO2-neutrale Wohngebiet "WoMeNa", das die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) in Neuruppin baut. Im Fokus steht eine Symbiose aus Wohnen, Mensch und Natur. Der gleichnamige Verein ist aus diesem Projekt hervorgegangen. Was mit dem Geld geschieht, entscheidet sich bei der Mitgliederversammlung im August. Möglich wäre es aber, damit das alte Toilettenhaus an der Pauline zum Vereins-Standort auszubauen.