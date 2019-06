Heftige Regenfälle in Baruth

dpa

Potsdam (dpa) Nach der Warnung vor heftigen Gewittern in Berlin und Brandenburg für Donnerstagnachmittag sind in der Region keine größeren Schäden bekannt geworden.

In Baruth/Mark (Teltow-Fläming) regnete es laut Deutschem Wetterdienst besonders heftig. 15 Milliliter seien pro Minute heruntergekommen, sagte eine Sprecherin des DWD in Potsdam. Die Stadt wurde demnach am meisten von dem Starkregen getroffen. Die Gewitter seien hingegen nicht so heftig ausgefallen. Nach Angaben der Feuerwehr gab es in Baruth und Umgebung drei Einsätze wegen Ästen und Bäumen, die umgefallen waren oder drohten, umzustürzen.

In Berlin blieb nach Angaben der Feuerwehr alles ruhig.