Markus Kluge

Lindow (MOZ) Zwei bekannte Musiker werden am heutigen Freitag zur 29. Auflage der Liedertour an der Jugendscheune in Lindow erwartet: Dirk Zöllner und Tino Standhaft. Dirk Zöllner ist nicht nur Kopf und Namesgeber der bekannten Band "Die Zöllner", er spielte auch mit vielen anderen Musikern zusammen und stand als Sänger bei Musicals auf der Bühne. Tino Standhaft lässt sich inspirieren von seinen Vorbildern wie Neil Young, Led Zeppelin und Deep Purple und verpasst allen Songs noch seine eigene Note.

Begleitet werden die beiden Musiker von den Gitarristen André Drechsler und Norman Daßler, die ebenfalls eine musikalisch-bewegte Biographien haben. Songs zwischen Folk, Rock, Blues und Soul, die ihre Wurzeln in den 1960er-Jahren haben und eine ganze Generation musikalisch geprägt haben, erklingen in Lindow ab 20 Uhr. Einlass ist bereits eine Stunde zuvor, denn es wird gegrillt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Bei Regenwetter wird der Hof überdacht.