Landesmeister trotz Doppelfunktion

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Während die erste Garde der Frankfurter Flintenschützen zur Rangliste des Bundesverbandes in Suhl weilte (siehe Infokasten), standen vor allem Nachwuchs- und Altersklassenschützen in den Startlisten der Landesmeisterschaften. Unter den zehn Siegern, sechs Zweit- und drei Drittplatzierten der gastgebenden Schützengilde Frankfurt ließen am Sportzentrum nahe der Autobahn einige aufhorchen.

Allen voran in der Disziplin Trap Landesmeister Dörg Engeln bei den Herren III mit 116 von 125 möglichen Scheiben in sechs Durchgängen. Bei den jüngeren Herren II erreichte Sieger René Böstro 115. Dabei hatte der 45-Jährige auch noch Aufgaben als Wettkampfleiter zu erfüllen, da bisherige Helfer in Suhl und Berlin zu Wettkämpfen weilten. "Ich schieße seit 30 Jahren und habe einen großen Erfahrungsvorrat. Ich kann innerhalb von zehn Minuten vom lauten Umfeld auf Wettkampfmodus umschalten", zeigte sich René Böstro gelassen. Nur die hohen Temperaturen würden hinderlich sein. Aber in der Rotte mit bis zu sechs Schützen blieben bis zu 50 Sekunden Zeit, sich zwischen den Einsätzen den Schweiß vom Gesicht zu wischen, erklärte er schmunzelnd.

25 Scheiben in erster Serie

Böstro war stolz, gleich im ersten Durchgang alle 25 Scheiben getroffen zu haben, hätte aber insgesamt gern ein paar Treffer mehr erzielt. "Es geht um das Ergebnis, nicht um den Titel", sagte er bestimmt, da erst in einigen Wochen feststeht, welche Ergebnisse zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften berechtigen. Denn da will der Cottbuser gern hin, einzeln und in der Mannschaft antreten.

Böstro ist in diesem Jahr zur Schützengilde Frankfurt gewechselt, aus ähnlichem Grund wie Daniel Dudek, der in Guhrow im Spreewald lebt – der sportliche Charakter sei in diesem Verein größer, heißt es immer wieder. Dudek hatte mit 12 Jahren als Pistolenschütze begonnen, dann lange pausiert und vor vier Jahren bei den Flintenschützen in Peitz reingeschnuppert. Nun kommt er möglichst einmal in der Woche nach Frankfurt zum Trainieren. Bei den Landesmeisterschaften der Herren I erkämpfte sich der Quereinsteiger den Sieg mit 98 Scheiben. Er könnte bald in seinem Sohn Paul einen Konkurrenten finden. Denn der Sechstklässler, der mit der Luftpistole auf Erfolge verweisen kann, wird Sportschüler in Frankfurt und wechselt zu den Flintenschützen.

Mit 12 Jahren schon dabei

Einer, der in einem Schuljahr schon eine beachtliche Entwicklung genommen hat, ist Marek Reinhold. Im jüngsten Wettkampf traf er in der zweiten von drei Serien, die in der Schüler-Altersklasse zu absolvieren sind, erstmals 21 Wurfscheiben und wurde mit gesamt 50 am Ende Zweiter. Er hat gute Chancen, sich für die Deutschen zu qualifizieren. Außergewöhnlich ist, dass Marek schon als Zwölfjähriger so treffsicher ist. "Marek fiel zur Sichtung in der fünften, sechsten Klasse durch seine motorischen Fähigkeiten auf. Bei ihm haben sich aber die dynamischen Fähigkeiten im Vergleich zu einer ruhigen Hand durchgesetzt, so dass er von der Pistole zur Flinte gewechselt ist", erklärte sein Trainer Dirk Wietrzichowski. Normalerweise sei das erst 14-Jährigen möglich. "Aber wenn Kinderarzt und Behörden zustimmen, können schon Jüngere beginnen", berichtet Wietrzichowski, der kaum Zeit hatte, seine Schützlinge, neben Marek auch Clemens Dölves und John Rähm, zu beobachten. Denn auch er war wie so oft in die Durchführung des Wettkampfes einbezogen – füllte Kiste um Kiste mit Scheiben nach, immer zehn Stück auf einmal. Auch er kam deutlich ins Schwitzen.