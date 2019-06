"Ich kann ja nicht meine eigene Liga gründen"

Stefan Zwahr

Sachsenhausen (Moz) Die André-Beutler-Festspiele gingen auch bei der Endrunde der Ü 45 weiter. Nachdem sich der Routinier vom neuen Kreismeister TuS 1896 Sachsenhausen in der regulären Saison die Torjägerkronen in zwei Senioren-Altersklassen gesichert hatte, glänzte er in Werneuchen mit fünf Toren in zwei Spielen.

Glückwunsch zum Titelgewinn. War mit diesem Erfolg zu rechnen?

Wir waren nicht der Favorit. Aber ich bin schon mit dem Ziel angetreten, Kreismeister zu werden. Ich wäre sogar stinkig gewesen, wenn es nicht so gekommen wäre. Nach vorne hatten wir die individuelle Klasse. Im Endeffekt haben wir verdient das Ding gezogen.

Sie haben mit Velten in der damals drittklassigen Regionalliga gespielt, waren bei den Aufstiegen von Sachsenhausen von der Kreisliga bis zur Verbandsliga dabei. Wie wichtig ist da solch ein Titel im Senioren-Bereich?

Sauwichtig. Es stärkt das Selbstbewusstsein, bringt die Freude noch mal hoch. Es macht Spaß, wenn die nächste Saison losgeht und du als Kreismeister antrittst. Einige von uns, die das noch nicht erlebt haben, werden das lange genießen. Viele aus der Truppe haben früher nur auf Kreisebene gespielt. Für Leute wie Christian Ney, Sven Marten oder Sven Wilde ist es ein Highlight. Und unser Torwart Andreas Mattes war so aufgeregt, als würden wir ein Spiel in der Bundesliga haben. Ich wollte es einfach nur ziehen.

In der regulären Saison der Ü 45 haben sie 21 Tore gemacht, bei der Endrunde fünf von sechs TuS-Treffern. Keine schlechte Ausbeute, oder?

Ich bin zufrieden. Auch im Vergleich zu den anderen Staffeln habe ich die meisten Tore gemacht. Dazu habe ich mit 17 Buden auch die Wertung in der Ü 50 gewonnen. Das war mein Ziel.

Zählen Sie auch während der Saison immer mit?

Na klar, das ist ja ein Plan. Es ist ja auch ein Ansporn für mich, sonst muss ich ja nicht Fußball spielen.

Sie laufen regelmäßig für die Ü 45 und Ü 50 auf. Gibt es zwischen diesen Spielklassen Unterschiede?

Große sogar. Irgendwie ist es schon ein bisschen unfair, wenn du als 48-Jähriger bei der Ü 50 mitspielst, wo wirklich viele Ältere dabei sind. Das tut mir schon auch leid. Aber die Regel gibt es nun einmal her. Es gibt auch viele Spieler, die mir sagen, dass ich in diese Ligen nicht gehöre. Aber ich kann ja nun nicht meine eigene Liga gründen oder mit dem Fußball aufhören.

Sie könnten in der nächsten Saison für die neue Ü 35 des TuS spielen ...

Es gab schon die Anfrage. Wenn ich mal aushelfen soll und die Beine machen es mit, kann ich es mir vorstellen. Mehr aber auch nicht. Wir haben eine tolle Mannschaft. Irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Und ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, dass mir dann die Jungen weglaufen.