Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Regionalbahn 55 verkehrt zwischen Hennigsdorf und Kremmen sowohl am Freitag als auch am Sonntag gar nicht, am Sonnabend zwischen 9 und 19 Uhr nur im Zwei-Stunden-Takt.

Hintergrund ist Personalmangel, erklärte ein Bahnsprecher am Donnerstag. Als Ersatz werden Busse eingesetzt. Zudem halten die Züge des Prignitz-Expresses (RE 6) am Freitag und am Sonntag auch in Bärenklau, Vehlefanz und Schwante.