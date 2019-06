Abgeschaffte Straßenausbaubeiträge: Sandpisten als Streitfall

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Vielen Eigenheimbesitzern ist ein Stein vom Herzen gefallen, und mancher Bürgermeister hat jetzt eine Sorge mehr – in der vergangenen Woche hat der Landtag die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge beschlossen.

Doch damit sind nicht alle Fragen geklärt. Was ist mit der Sandpiste oder anderen unbefestigten Wegen vor der Haustür? Entfallen bei einem Ausbau auch hier die Beiträge oder gilt das dann als Erschließungsbeitrag, der weiterhin erhoben werden kann?

"Es ist nicht so einfach. Es gibt da keine Faustregel", sagt Péter Vida von den Freien Wählern, Landtagsabgeordneter und Hauptinitiator der Beitrags-Abschaffung. Von "Ausbau" ist auszugehen, wenn die Straße zuvor schon einmal hergerichtet worden ist, erklärt Vida. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2007, das sich auf früheres DDR-Gebiet bezieht, beschreibe das recht klar. Straßen seien kein Fall mehr für Erschließungsbeiträge, wenn sie "irgendwann vor dem 3. Oktober 1990 einem technischen Ausbauprogramm oder den örtlichen Ausbaugepflogenheiten entsprechend fertiggestellt worden sind". Weiter heißt es im Urteil, mit dem einem Bürger aus Sachsen-Anhalt Recht gegeben wurde, dass der Ausbau seinerzeit nach einem Plan erfolgt sein müsse. Dieser Plan sollte in irgendeiner Form schriftlich festgehalten worden sein. "Seine Existenz kann dann aber auch durch Zeugen bewiesen werden", sagt das Gericht.

Gibt es Fotos vom Subbotnik?

"Deshalb durchforsten die Leute nun mancherorts die Archive, auf der Suche nach solchen Plänen oder auch nach Fotos vom gemeinsamen Subbotnik, bei dem die Straße hergerichtet wurde", erzählt Péter Vida. Der Zustand dieser Straßen könne schlecht und von den damaligen Arbeiten heute nichts zu sehen sein, trotzdem wäre sie bei einer Sanierung kein Fall für Erschließungsbeiträge, sondern für die abgeschafften Ausbaubeiträge.

Leider würden sich nicht alle Gemeinden an diesem Urteil orientieren, kritisiert der Landtagsabgeordnete Vida. Hier müsse es ein Umdenken geben. Er rät den Betroffenen, sich gegebenenfalls per Bürgerbegehren Mitbestimmung zu verschaffen. In Werneuchen zum Beispiel laufe eine solche Initiative. "Auf diesem Weg können Bürger verbindlich durchsetzen, dass Anliegerstraßen nur so ausgebaut werden, wie es die Mehrheit der beitragspflichtigen Anlieger wünscht." Außerdem rät Vida, über die Gemeindevertretung eine Reduzierung der von den Bürgern zu leistenden Erschließungsbeiträge anzustreben.

Thomas Krieger, CDU-Bürgermeister von Fredersdorf-Vogelsdorf, steht vor ganz anderen Fragen. "Klappt das mit der Erstattung der Beitragsausfälle durch das Land wie versprochen oder tauchen im Kleingedruckten auf einmal Hürden auf?", will er wissen. Noch sind nur Eckpunkte dazu bekannt, wie das Land den Kommunen die Einbußen durch die wegfallenden Ausbaubeiträge zu 100 Prozent erstatten will. Eine Pauschale soll es geben, und wenn die nicht ausreicht eine Spitzabrechnung. Jens Graf, Chef des Städte- und Gemeindebunds, traut dem Frieden nicht. "Ich habe große Sorgen, dass am Ende doch Kommunen auf Kosten sitzenbleiben", sagt er.

Jene Verordnung, die die Erstattung regeln soll, wird derzeit vom Bauministerium erarbeitet, voraussichtlich im August im Kabinett behandelt und Mitte September oder Anfang in Kraft treten, erklärt ein Ministeriumssprecher. Bürgermeister Krieger will dann gleich die Probe aufs Exempel machen. In seinem Ort wird gerade die Lindenallee für 1,2 Millionen Euro erneuert. "Auf Basis des Landtagsbeschlusses müsste uns das Land davon 235 000 Euro erstatten. Mal sehen, ob das Geld kommt."