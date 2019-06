Land Brandenburg lehnt Erdgas-Moratorium ab

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat klargestellt, dass es für ein Moratorium zur Förderung von Erdgas in Brandenburg keine gesetzliche Grundlage gibt. "Kohlenwasserstoffe, also auch Erdgasvorhaben, unterliegen dem Bundesberggesetz. Das Bundesberggesetz ist Bundesgesetz. Darüber wird sich das Land Brandenburg nicht hinweg setzen können", antwortete Steinbach auf eine parlamentarische Anfrage der bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Heide Schinowsky. Die Einrichtung eines Moratoriums gegenüber Kohlenwasserstoffen, wie sie Ende Mai von den betroffenen Kommunen in den Landkreisen Uckermark und Oberhavel gefordert worden war, über eigene Landesregelungen sei damit rechtlich nicht umsetzbar.

Die Kommunen wollten mit dem Moratorium erreichen, dass die Voraussetzungen für die Erschließung neuer Erdgasfelder in Brandenburg grundsätzlich überprüft werden müssten. Bündnis 90/Die Grünen fordern nun die Einsetzung eines Runden Tisches unter Beteiligung der Landesregierung, Förderunternehmen, Vertretern der betroffenen Kommunen und Anrainern. So könnte mit dem Förderunternehmen symbolisch ein Moratorium vereinbart werden, "um in einem überschaubaren Zeitraum eine Verständigung herbeizuführen", schlägt Heide Schinowsky vor. Das Moratorium sollte für alle geplanten Erdgasförderprojekte in Brandenburg gelten, nicht nur für das im Feld Zehdenick-Nord.