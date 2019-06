MOZ

Eberswalde Unbekannte haben am Mittwochmorgen einen Kinderwagen in einem Hausflur eines Einfamilienhauses im Brandenburgischen Viertel in Brand gesetzt. Durch die Rauchentwicklung wurden Anwohner auf das Feuer aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte schnell löschen. Verletzte gab es nicht. Auch ist die Schadenhöhe unklar.