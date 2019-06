Uwe Zietmann wird jetzt Ortsvorsteher

Martin Risken

Marienthal (MOZ) Dr. Uwe Zietmann (parteilos) folgt auf Fred Ziethmann an der Spitze des Ortsbeirates Marienthal. Der am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedete Leiter des Strittmatter-Gymnasiums Gransee, der offiziell zum 31. Juli dieses Jahres in Rente geht, ist auf Vorschlag seines einzigen Mitstreiters im Ortsbeirat, Karl-Heinz Grüneberg (AfD), am Donnerstagnachmittag bei der konstituierenden Sitzung zum neuen Ortsvorsteher gewählt worden.

Grüneberg wurde schließlich zum Stellvertreter gewählt. Zietmann dankte dem scheidenden Ortsvorsteher Ziethmann für seine Arbeit, die er in den vergangenen zehn Jahren für Marienthal geleistet habe. Zietmann erinnerte dabei unter anderem an den Weihnachtsmarkt, den Ziethmann mit organisiert habe.

Der neue Ortsbeirat hat sich auf die Fahnen geschrieben, vor allem das Ortsbild zu verbessern. Hier habe Marienthal im Vergleich zu anderen Dörfern wie Mildenberg, Zabelsdorf und Ribbeck einen großen Nachholebedarf. "Als Ortsvorsteher haben wir nur einen kleinen Spielraum, aber den sollten wir nutzen", sagte Zietmann in seiner Antrittsrede. Das sieht Mitstreiter Grüneberg ähnlich: "Man muss Forderungen stellen, wenn man was erreichen möchte, sonst kommt da nichts", sagte der Ruheständler. "In Marienthal haben wir nicht einmal einen vernünftigen Gehweg", nannte Grüneberg ein Beispiel. Einwohnerinnen beklagten das zum Teil ungepflegte Erscheinungsbild des Ortes. So würden die Böschungen an der Brücke vernachlässigt, und die Badestelle am Großen Wentowsee sei verkommen. Nicht wenige Marienthaler würde deshalb andere Badestellen in der Umgebung vorziehen. Als eine erste Forderung beschloss der Ortsbeirat, Zehdenicks künftigen Bürgermeister Bert Kronenberg zu einem Lokaltermin einzuladen. Danach sollte eine Reihenfolge festgelegt, welche Vorhaben wann zu realisieren seien.

Der scheidende Ortsvorsteher, Fred Ziethmann, erklärte zu der vorgebrachten Kritik, dass es den Gemeindearbeiten aus arbeitsrechtichen Gründen verboten worden sei, die Böschungen an der Kanalbrücke zu mähen. Dass die baufällige Brücke bei den Asphaltierungsarbeiten ausgespart worden sei, habe ebenfalls Sicherheitsgründe.