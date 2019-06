Noch keinen Klimanotstand ausgerufen

Silvia Passow

Falkensee Falkensee ist doch noch nicht die Kommune, die als erste im Landkreis Havelland einen sogenannten Klimanotstand ausgerufen hat. Der SVV-Antrag von Bündnis’90/Die Grünen wurde am Mittwoch erstmal in den Ausschuss verwiesen. Vom Tisch ist er also noch nicht.

Eigentlich geht es in der ersten Stadtverordnetenversammlung (SVV) nach einer Kommunalwahl eher um organisatorische als um inhaltliche Fragen. "In der konstituierenden Sitzung einen Antrag einzureichen, ist ungewöhnlich. Aber wir wollen unterstreichen, dass die Zeit drängt", sagte die bündnisgrüne Fraktionsvorsitzende Anne von Fircks.

Ihre Partei war aus der Kommunalwahl am 26. Mai mit 22 Prozent als stärkste Kraft in Falkensee hervorgegangen. In der SVV bildet sie mit der Jugendliste eine Fraktion. "Wir können nicht länger warten", betonte von Fircks. "Brandenburg ist eines der vom Klimawandel am meisten betroffenen Bundesländer", meinte sie und verwies auf die Waldbrände, die gerade in Brandenburg wüten. Tatsächlich ist 2019 in Brandenburg bereits mehr Waldfläche durch Brände vernichtet worden als in anderen Jahren im gesamten Bundesgebiet. "Wir erleben gerade den zweiten Hitzesommer. Die Landwirte kämpfen mit Ernteverlusten, weitere Kosten werden ihnen wegen zusätzlicher Bewässerung entstehen", so von Fircks weiter.

Einen Klimanotstand auszurufen, hat zunächst keine rechtlichen Konsequenzen. Damit wird lediglich anerkannt, dass es den Klimawandel gibt und dass die Maßnahmen zur Eindämmung hohe Priorität haben. Bei allen Planungen, Beschlüssen und Satzungen soll die Frage, wie wirkt sich das auf das Klima aus, mitdiskutiert und bedacht werden. Vorreiter in dieser Hinsicht ist die CDU-regierte Stadt Konstanz (Baden-Württemberg), die als Reaktion auf Forderungen der Fridays-for-Future-Bewegung als erste den Klimanotstand ausgerufen hatte. Immer mehr Kommunen ziehen nach. Zuletzt folgten Kiel und Saarbrücken dem Beispiel.

Ein von den Bündnisgrünen in den Brandenburger Landtag eingebrachter Antrag zum Ausrufen eines märkischen Klimanotstands fand kürzlich keine Mehrheit. In Potsdam laufen derweil Initiativen, die einen Klimanotstand in der Landeshauptstand ausrufen lassen möchten. In Birkenwerder (Oberhavel) hat die SPD einen Antrag zum Klimanotstand auf den Weg gebracht. .

"Wenn wir jetzt nicht konsequent handeln, dann werden wir möglicherweise von einer Klimakrise in die Katastrophe gehen", sagte die bündnisgrüne Ursula Nonnemacher am Mittwochabend vor den Falkenseer Abgeordneten. Zuspruch erhielt der Antrag durch Die Linke und der fraktionslosen Karoline Hintz. Rainer van Raemdonck (AfD) sagte: "Wir halten den menschengemachten Klimawandel für Quatsch."

Udo Appenzeller (SPD) störte sich am Zeitpunkt und fand damit breite Zustimmung. Amid Jabbour (FDP) störte sich an dem Wort Notstand und stand damit nicht allein. "Das ist ein politisch motivierter Schaufenster-Antrag", sagte Daniela Zießnitz (CDU). Die Vertreter der CDU, SPD und FDP betonten, das Klima sei ihnen wichtig, was stört, ist der Inhalt des Antrags und der Zeitpunkt. Es besteht Diskussionsbedarf. Der Antrag wurde daher in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Umwelt und Mobilität überwiesen.