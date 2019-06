Stummer Protest vor katholischer Kirche

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit einem stummen Protest, bei dem nur ein Plakat gezeigt wurde, haben am Donnerstagabend vor Hennigsdorfs katholischer Kirche Eltern gegen die von der Gemeinde am Dienstag verkündeten Schließung des Kindergartens protestiert. Auf dem Plakat waren die Abdrücke der Händen jener Kinder zu sehen, die von der Schließung der 88 Jahre alten Kita betroffen sind. Am selben Abend trafen sich der Kirchenvorstand und Pfarrer Johannes Schaar, die die Schließung beschlossen haben, mit Vertretern des Caritas-Verbandes. Der ist weiterhin bereit, die Kita zu retten, indem er die Trägerschaft übernimmt.

"Wir fordern, dass die Kita bestehen bleibt und dass die Kirchengemeinde das Angebot der Caritas annimmt", sagte Elternsprecherin Saskia Ewald. Zudem solle sich der Kirchenvorstand "dafür entschuldigen, wie man uns behandelt hat". Diese Forderungen enthält auch ein am Mittwoch formulierter Elternbrief, der an den Kirchenvorstand, die Caritas, das Bistum Berlin und das brandenburgische Sozialministerium gehen soll. Laut Ewald habe die Nachricht vom Aus der Kita, die durch diese Zeitung am Mittwoch bekannt wurde, die Gemeinde beunruhigt. "Ganz viele, vor allem ältere Gemeindemitglieder, zeigten sich erschüttert", sagte Ewald. Die Kinder feiern heute ihr Abschlussfest. Damit die Stimmung nicht getrübt wird, sollen sie erst in der nächsten Woche von der Schließung erfahren.