Unwetterfront passiert Region

Jörg Kühl

Glienicke (MOZ) Feuerwehrkräfte mussten am Donnerstag zu mehreren Einsätzen ausrücken, nachdem gegen Abend eine Unwetterfront die Region passiert hatte. Das Unwetter hatte regional sehr unterschiedliche Auswirkungen. Während es in Beeskow lediglich zu einigen Minuten Starkwind und etwas Regen kam, sind in Richtung Scharmützelsee Dutzende Bäume entwurzelt und Äste abgerissen worden. Am Scharmützelsee fielen innerhalb weniger Minuten rund 30 Liter Wasser pro Quadratmeter. In Glienicke musste die Feuerwehr mehrere Häuser leer pumpen, die aufgrund des Starkregens vollgelaufen waren.

In Lindenberg gab es acht "Einsatzszenarien", berichtet Ortswehrführer Michael Wollenberg. Ein Baum war in ein Haus gestürzt, ein weiterer hatte eine Telefonleitung abgerissen und ein Baum hing gefährlich über der Straße. In Radlow blockierten zwei umgestürzte Bäume die Straße. Autofahrer mussten warten, bis Feuerwehrleute die Strecke mit Motorsägen wieder freigeschnitten hatten. Auch in Glienicke lag ein Baum auf der Straße. Die Leitstelle Oderland war wegen der Vielzahl der Einsätze stark belastet.