Das Oderbruch feiert sich selbst

Doris Steinkraus

Neutrebbin (MOZ) Das Oderbruch feiert sich am Sonnabend selbst. In Neutrebbin findet der 1. Oderbruchtag statt. Das größte Kolonistendorf schmückt sich seit Tagen für dieses Ereignis. Und auch in anderen Dörfern wirbeln viele Vorbereiter. Denn die Neutrebbiner wollen nicht einfach nur ihr Dorffest feiern. Vielmehr absolvieren sie eine Veranstaltungs-Premiere. Künftig wollen sich die Dörfer des Oderbruchs alle zwei Jahre bei solch einem Fest präsentieren. An immer anderen Orten. Gastgeber für die zweite Auflage ist die Gemeinde Golzow.

Beibehalten indes wird künftig das gemeinsame Agieren im Vorfeld. Seit über einem Jahr haben sich Vertreter aus vielen Oderbruchdörfern getroffen, um gemeinsam das Fest vorzubereiten. Dazu gehört nicht nicht die finanzielle Unterstützung der jeweiligen Kommunen. Vielmehr beteiligen sich zahlreiche Vereine, Unternehmen, Dienstleister und Handwerker, um in Neutrebbin die Vielfalt und Besonderheit des Oderbruchs zu verdeutlichen. Sie wollen damit auch dokumentieren, welch eine einzigartige Kulturlandschaft hier vertreten ist.

Großer Umzug durchs Dorf

Der Friedensplatz und die Liebesinsel wird am Sonnabend wimmeln. Es gibt viel zum Staunen, Informieren und auch zum Kaufen. Der Oderbruchtag beginnt am Sonnabend um 10 Uhr mit einer Andacht in der Kirche, wo auch die Ehrengäste begrüßt werden.

Um 11.30 Uhr können sich Besucher auf einen großen Festumzug freuen. Aus vielen Orten des Umlandes beteiligen sich Gruppen, Vereine und Einrichtungen mit eigens dafür hergerichteten Wagen am Umzug. Die Tribüne befindet sich am Friedensplatz. Um 14 Uhr gibt es Festansprachen auf der Bühne am Friedensplatz und um 15 Uhr beginnt auf zwei Bühnen ein buntes Unterhaltungsprogramm. Neben Profis wie Sängerin Anna-Carina Woltschak und Sänger Anthonys Weihs treten auch Gruppen aus dem Oderbruch auf. Zu erleben sind unter anderem Matrosen in Lederhosen, der singende Bauer Paul Scherhag, die Trommelschule Keil und die Karnevalgruppe Regenbogen der Kita Neulewin.

Ab 14 Uhr gibt es auf dem Pfarrhof Kirchenkaffee und Führungen mit Orgelmusik sowie Info-Stände. Am Abend ist Tanz.