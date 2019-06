Bürgermeister Apelt gewinnt

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt seine Stadtwette gewonnen. Er hatte gewettet, dass die Stadt es nicht schaffen werde, am 20. Juni um 20.19 Uhr 20-jährige Hohen Neuendorfer plus 20 Stadtverordnete auf dem Bahnhofsvorplatz zu versammeln und neben der Bienenskulptur mit Waldgrundschulleiter Holger Mittelstädt Bienenlieder anzustimmen. Und so war es auch.

Zwar fanden sich jede Menge Schaulustige ein, aber nur fünf Stadtverordnete im gelb-schwarzen Bienenlook und nur eine einzige Zwanzigjährige. Die Studentin Jana Makowski wohnt zwar inzwischen in Berlin, stammt aber aus Hohen Neuendorf. Sie hatte von ihren Eltern von der Aktion gehört und war sogar mit gelb geschminktem Gesicht gekommen. Auch Rebecca Schönknecht zeigte in schwarzem Rock und gelben Shirt guten Willen, sie ist 19 Jahre alt. "Vielleicht lag es daran, dass nicht genügend Leute davon wussten", vermutet sie

Es sollte eine Spaßwette sein, bedauerte Steffen Apelt ein wenig, dass er die Wette gewonnen hat.

Mit dem Stadtverordneten Holger Mittelstädt (SPD) am Keyboard wurden trotzdem zwei Bienenlieder angestimmt.