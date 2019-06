Neue Rollen, neue Gesichter

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Die Spielzeit 2018/2019 geht an den Uckermärkischen Bühnen zu Ende. Das ist die traditionelle Phase für personelle Änderungen. Bekanntermaßen geht Intendant Reinhard Simon mit 68 Jahren in den Ruhestand. Neuer Theaterleiter wird André Nicke, der bisherige Schauspieldirektor.

Außerdem verlassen fünf Darsteller das Schwedter Schauspiel-ensemble. "Manche sind zu einer künstlerischen Marke geworden", würdigt Nicke die Leistung der Schauspieler. Zu ihnen gehört Sabrina Pankrath. Sie geht nach vier Jahren Spielzeit in Schwedt ans Theater Plauen. Gerade fällt sie dem Publikum auf der Odertalbühne als bezaubernde Puppe Pinocchio auf. Sabrina Pankrath spielte aber auch Iwanuschka im Weihnachtsmärchen 2018 und die lebenslustige Stella in "Endstation Sehnsucht".

Auch Antonia Welke, die seit 2017 an den Uckermärkischen Bühnen ist, verlässt das Haus. Dem Publikum ist sie unter anderem als stöckelnde Gisela Geiß im Musical "Grimm!" in Erinnerung sowie als stimmgewaltige Gabriella in "Wie im Himmel".

Aufbruch heißt es außerdem für Lisa Rothhardt. Sie war in Heilbronn und München engagiert, bevor sie 2017 nach Schwedt kam. Auf der Odertalbühne nimmt sie das Publikum gerade für sich ein als rockige Drachenbraut im Musical "Shrek". Nun zieht es sie nach Graz.

An Wegzug denkt auch Ireneusz Rosinski, seit 2011 an den Uckermärkischen Bühnen engagiert. Als gebürtiger Pole spricht er perfekt deutsch, hat sechs Weihnachtsmärchen der Schwedter ins Polnische übertragen. Bis Ende Juli ist er in "Shrek" Möchtegern-König Farquaad.

Schauspieler Uwe Heinrich verlässt ebenfalls das Theater – in Richtung Rente. Er war hier erstmals 1994 engagiert, ging weg, kam wieder und ist dem Publikum als Charakterdarsteller bekannt. So spielte er in Goethes "Faust" 92 Mal den Mephisto. Das Publikum liebt ihn dafür. Aber auch als Faust und als König Lear stand Heinrich auf der Bühne sowie in so mancher Komödie. Am 8. Juni ehrte ihn der Förderverein der Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Schauspieler des Jahres 2019. Uwe Heinrich erhielt den Uckermark-Oskar. Seinem Theater wird er aber weiter treu bleiben und pro Spielzeit zwei Rollen übernehmen.

Neue Talente vieler Genres

Neu im Ensemble sind ab August Lennart Olafsson, der Absolvent der Musicalakademie Osnabrück ist, und Adele Schlichter, die ihre Schauspielausbildung in Berlin beendet hat. Theresa Löhle ist ebenfalls neu und hat an der Stage School Hamburg Musical studiert. Mathias Kusche hat bereits an vielen deutschen Bühnen als Schauspieler gearbeitet, ganz im Gegensatz zu Paulina Wojtowicz. Sie ist Absolventin der Musicalhochschule Gdansk und steht bereits im Musical "Shrek" auf der Odertalbühne. Dort überzeugt sie gesanglich und schauspielerisch als Prinzessin Fiona.