Aktiv im Alter

Frankfurt (red) Unter dem Titel "Für ein lebenswertes Brandenburg – solidarisch, aktiv und mitbestimmend" findet noch bis Sonntag die 26. Brandenburgische Seniorenwoche statt. In der Begegnungsstätte "Oderblick" der Volkssolidarität eröffneten OB René Wilke, Schirmherr der Seniorenwoche, sowie Klaus Semerau, Vorstandsmitglied des Seniorenbeirates, diese am Montag. Besonders aktive Senioren aus Frankfurt und Słubice wurden für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit mit der Urkunde des Seniorenbeirates ausgezeichnet.

Schon mehrmals beteiligte sich Gisela Mende (siehe Foto) am Seniorensportfest, das dieses Jahr zum 25. Mal stattfand. Sie freute sich über die Möglichkeit, Sport zu treiben. "Es macht Spaß", sagte die Rentnerin beim Basketballwerfen. Andere Teilnehmer liefen mit Golfschläger und Ball Slalom um Hütchen. Insgesamt beteiligten sich etwa 50 Senioren aus Frankfurt und Słubice am Sportfest, das jährlich abwechselnd in den Grenzstädten stattfindet. Dieses Mal im Stadion des Sport- und Freizeitzentrums Sosir in Słubice.