Stadtverordnete benennen Aufsichtsräte

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Stadtverordnetenversammlung sind jüngst auch Mitglieder für die Aufsichtsräte der fünf städtischen Gesellschaften benannt worden. Wie viel Vertreter eine Fraktion entsenden darf, bestimmt sich anhand der Sitze in der Stadtverordnetenversammlung. Deshalb ist die AfD zum Beispiel erstmals in allen Aufsichtsräten vertreten, in größeren sogar mit zwei Vertretern. In den Aufsichtsräten sind auch Vertreter des Gesellschafters, der Stadt, sowie teilweise auch neutrale Persönlichkeiten und Arbeitnehmervertreter

Gebäudewirtschaft GmbH: Dirk Vogeler (SPD), Siegfried Aulich (AfD), Steffen Böhme (Afd), Mirko Böhnisch (Linke), Betram Kahlisch (Bürgervereinigung), Günter Luhn (CDU).

Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH: Wolfgang Perske (SPD), Holger Wachsmann (SPD), Egon Niemack (AfD), Dietmar Brauer (Linke), Erich Opitz (Bürgervereinigung), Günter Luhn (CDU).

Ingrid Siebke (SPD), Siegfried Aulich (AfD), Heidi Wiechmann (Linke), Lars Ettmeier (Bürgervereinigung).

Stadtwirtschaft GmbH: Marcel Riemer (SPD), Wolf-Michael Schollbach (AfD), Jörg Mernitz (Linke), Bernd Schneider (Bürgervereinigung).

Städtisches Alten- und Altenpflegeheim GmbH: Hannelore Guschel (SPD), Ronny Claus (AfD), Madeleine Werner (Linke), Lars Ettmeier (Bürgervereinigung).