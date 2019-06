Nur drei Minuten bis ins Meer

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Bis in ihr Zimmere hören sie das Meer rauschen, das sie in gerade mal drei Minuten erreichen können: 71 Mitglieder der Grünheider Jugendfeuerwehr verbringen, betreut von 23 Erwachsenen, vier tolle Tage auf Rügen. Am Donnerstag, kurz nach 8 Uhr machte sich der Tross – bestehend aus fünf Mannschaftswagen der Ortswehren und einem, natürlich roten Bus – auf den Weg nach Prora.

Lediglich einen 20-minütigen Stau galt es auf der A10 zu überstehen. Nach zwei Rastplatzstopps – mit Eisessen und Verpflegung aus der Brotbüchse – war die Kolonne gegen 12.30 Uhr im Oldtimer-Museum Prora. "Die Kinder waren total begeistert von den alten Loks, Polizei- und Krankenwagen sowie einem Segelflugzeug", erzählt Jugendwart Björn Meyke am Telefon. Besonders ein alter Trabi-Kübel als Einsatzleitwagen hatte es ihnen angetan.

Erholung steht an erster Stelle

Eine Stunde später wurde die Jugendherberge bezogen. Eine komplette Etage mit 4- und 6-Bett-Zimmern war für die Gäste aus dem Brandenburgischen reserviert. Kaum hatten sich die Mädchen und Jungen eingerichtet, ging es bei angenehmen 23 Grad an und in die Ostsee.

"Wir haben kein allzu voll gepacktes Programm, wollen, dass sich die Kinder erholen, viel Freizeit zum Spielen haben", sagt Meyke. Trotzdem wartet jeden Tag ein Ausflug auf die Truppe. Heute geht es zur Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger. Dort kann ein "Rettungskreuzer" – also ein Einsatzboot – besichtigt werden. Gleiches gilt für ein U-Boot. Beide haben in Sassnitz ihren Heimathafen. Am Sonnabend steht ein Besuch in die Wissenswelt "Galileo" an – einem Museum, das sich interaktiv entdecken lässt. "Und dann ist auch schon wieder Sonntag und wir kommen nach Hause zurück", schaut Meyke voraus.