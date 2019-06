Angebote für Kinder

Stefan Lötsch

Stefan Lötsch/MOZ (MOZ) Das Stahldiplom absolvieren, den großen Wasserfahrstuhl für Schiffe angucken, auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nehmen, an einer Safari durch das Museum teilnehmeen oder sich etwas die Nase zuhalten und gucken, wie das Abwasser entsorgt wird? Auch wer die Sommerferien in Eisenhüttenstadt verbringt, für den ist für Abwechslung gesorgt. Zum sechsten Mal findet das Ferien-Diplom statt.

Über 50 Veranstaltungen warten auf Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in Eisenhüttenstadt. Das seien mehr als im vergangenen Jahr, sagt Nadine Müller vom Stadtteilbüro offis, wo, wie schon in den Vorjahren, die organisatorischen Fäden zusammengelaufen sind. Das liegt auch daran, dass für das Ferien-Diplom neue Partner gewonnen werden konnten, die Termine anbieten. Nadine Müller nennt das Buchhaus Jachning, wo Thema sein soll, wie das Buch in die Buchhandlung kommt. Aber auch das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR ist erstmals mit von der Partie. Dort wird zu einer Museumssafari eingeladen, wo Gegenstände entdeckt werden, mit denen womöglich die Eltern oder Großeltern zu DDR-Zeiten Umgang hatten. Auch das Tierheim in der Oderlandstraße gewährt erstmals im Rahmen des Ferien-Diploms einen Einblick in die Arbeit. Weitere "Neulinge" sind das Jubs im Lilienthalring 1 (dort werden Instrumente gebaut) sowie der Verein Interkultur Vierfarben, wo es um Holz und Graffiti geht.

Selber kreativ werden zum Beispiel beim Herstellen von Papier, beim Blüten filzen oder bei der Fadenkunst sind ein Aspekt des Feriendiploms. Der andere ist, Kindern die Möglichkeit zu geben, einmal hinter die Kulissen zu schauen, dorthin, wo man sonst nicht kommt. Das gilt zum Beispiel für die Zwillingsschachtschleuse. Gleich sechs Termine werden dort angeboten, wo die Kinder selbst schauen können, wie der riesige Fahrstuhl für Schiffe funktioniert. Auch das Klärwerk des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue (TAZV) ist eine station. Dort kann man erfahren, wie aus verschmutztem sauberes Wasser wird. Auch Bürgermeister Frank Balzer wird eine Kinderdelegation im Rathaus empfangen und zeigen, von welchem Platz aus die Stadt regiert wird.

Die Broschüre gibt es im offis

Alle Veranstaltungen mit genauen Daten sind in einer Broschüre zusammengefasst. Die wurde vor den Schulferien in den Horten und in den Grundschulen verteilt, erklärt Nadine Müller. Im Stadtteilbüro offis (Am Busbahnhof) liegen auch noch einige Exemplare, wenn sich vielleicht Großeltern für ihre Enkel, die Ferien in Eisenhüttenstadt verbringen, einen Termin raussuchen wollen. Auf der Homepage des Tourismusvereins kann man sich das vollständige Programm runterladen. der Tourismusverein ist auch wieder mit von der Partie mit der Veranstaltung "Fotografiere Deine Stadt."

Ein Ferien-Diplom in Form einer Urkunde erhält übrigens, wer an mindestens vier Veranstaltungen teilgenommen und diese sich auf einer Karte hat abstempeln lassen. Die Karte wird dann abgegeben. Bei einer Veranstaltung im Herbst erhalten die Kinder mit den ausgefüllten Stempelkarten eine Urkunde und noch ein kleines Geschenk, das Sponsoren spendiert haben.

Die Broschüre ist unter anderem unter www.tor-eisenhuettenstadt.de/de/veranstaltungen/Feriendiplom-2019 zu finden.